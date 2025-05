Addio Roma, io me ne vado | Non sono stato trattato bene: lascia TRIGORIA a testa bassa

Il giocatore potrebbe salutare la squadra giallorossa al termine della stagione dopo tanti alti e bassi nella Capitale

La stagione della Roma può essere definita dalla doppia faccia. Infatti, la squadra giallorossa, dopo una prima metà di stagione molto negativa, adesso ha preso un ritmo incredibile. Inizialmente, il progetto tecnico era stato affidato a Daniele De Rossi. Ma l’ex capitano giallorosso, a causa di risultati non continui e di dissapori con la società è stato esonerato.

La panchina è stata affidata, allora, al tecnico croato Ivan Juric. Ma le cose non sono andate meglio. Infatti, non c’è stato un gran rapporto con i senatori della squadra così come non si è venuto a creare un forte legame con l’ambiente tutto. Questo ha portato a pessimi risultati e la squadra si è ritrovata a soli due punti dalla zona retrocessione.

Infine, ecco che è arrivato nuovamente Ranieri che da quando ha iniziato la sua avventura, ha imposto una media punti da scudetto e ha rimesso la squadra in corsa per la Champions League.

Intanto, un giocatore giallorosso, potrebbe partire al termine della stagione. La società sta valutando il da farsi dopo un campionato fatto di tanti alti e bassi.

Roma, il giocatore può partire: ritorno di fiamma per lui

La Roma, dopo una sola stagione, potrebbe salutare il centravanti ucraino Artem Dovbyk. Il giocatore era arrivato, quest’estate, dal Girona dopo un campionato da assoluta rivelazione con la squadra spagnola arrivando anche in Champions League.

In giallorosso le cose non sono andate benissimo e per questo, secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo, Sport, potrebbe esserci il ritorno proprio al Girona che non ha mai perso la speranza di riaverlo con sè la prossima stagione. La società giallorossa farà le proprie valutazioni del caso.

Roma, tre sogni per il mercato estivo

La società giallorossa ha già iniziato a programmare il prossimo mercato e la dirigenza ha già in mente il da farsi. Sicuramente, l’obiettivo principale, è un giocatore di inserimento a centrocampo come Davide Frattesi.

Poi, occhi anche sul reparto avanzato dove piacciono tantissimo sia Lorenzo Lucca dell’Udinese, che Giacomo Raspadori del Napoli.