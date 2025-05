PUNIZIONE ESEMPLARE del Giudice Sportivo | Beffa per la Roma: si becca una squalifica di 9 GIORNATE

Grande beffa per la Roma: un suo giocatore è stato squalificato per ben 9 giornate dal giudice sportivo

La stagione della Roma, fino a questo momento, ha vissuto parecchi alti e bassi anche se, in questo momento, le cose sembrano essersi completamente stabilizzate. Inizialmente, la società giallorossa, aveva puntato sull’arrivo di Daniele De Rossi. Ma la mancanza di continuità e le frizioni con la società hanno portato all’esonero dell’ex capitano giallorosso.

Successivamente, al suo posto, è stato chiamato Ivan Juric. Il tecnico croato, non è riuscito a fare vedere la sua mano sulla squadra e tanti sono stati gli scontri con l’ambiente giallorosso così come con alcuni senatori del club. La squadra era addirittura arrivata a due punti dalla zona retrocessione.

Infine, è stato richiamato nuovamente Claudio Ranieri che è riuscito a mettere le cose a posto e, dal suo arrivo sulla panchina romanista, la squadra giallorossa è riuscita ad avere più punti di tutte le altre squadre di Serie A.

Intanto, per i giallorossi, arriva la notizia incredibile. Il Giudice Sportivo ha deciso di comminare una pena esemplare di ben 9 giornate di squalifica ad un giocatore per un bruttissimo gesto.

Roma, stangata per il giocatore: 9 giornate di squalifica

Stangata per il giovane talento della Roma. Infatti, durante la partita tra la squadra giallorossa e quella del Napoli, il talentino dell’Under 15, Gianmattei, ha rifilato uno schiaffo sulla schiena di un avversario e, uscendo dal campo, ha fatto lo stesso con il guardialinee.

Il comportamento non è piaciuto affatto ai vertici arbitrali che hanno comminato una sanzione di 9 giornate di squalifica. Non solo, anche la Roma procederà con ulteriori sanzioni per il comportamento totalmente sbagliato. In un periodo in cui le aggressioni agli arbitri sono state tante, anche dal punto di vista fisico, questo è un gesto che fa male a tutto il movimento calcistico.

Roma, adesso la scelta del nuovo allenatore

La Roma, intanto, per quanto riguarda la prima squadra, è impegnata, oltre che sul campo, anche con la scelta del prossimo allenatore. La società giallorossa, infatti, sta valutando alcuni profili ed è molto vicina alla conclusione.

In questo momento, i favoriti, sembrano essere Vincenzo Montella, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri che è il sogno dei tifosi giallorossi.