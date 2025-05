SQUALIFICA DI DUE ANNI: batosta per il CAMPIONE | Purtroppo ha infranto la legge

Arriva la notizia clamorosa per il fuoriclasse della big europea che avrebbe infranto la legge e rischia due anni out

In questo momento, in tutte le competizioni, si è arrivati nella fase decisiva della stagione. Infatti, almeno per quanto riguarda la Serie A, tante squadre stanno lottando per raggiungere i propri obiettivi dalla vittoria del campionato, alla qualificazione in Europa fino alla lotta per la zona salvezza.

Per il tricolore, è sfida a due tra Napoli ed Inter con gli uomini di Antonio Conte che, ad oggi, hanno una prateria verso la vittoria finale. Poi, ci sono tante squadre per poter giocare le coppe nella prossima stagione e la zona salvezza con Venezia, Empoli e Lecce che vogliono necessariamente riuscire a scongiurare la Serie B.

In Champions League, l’Inter se la vedrà contro il Barcellona per la partita di ritorno dopo il 3-3 dell’andata. I blaugrana sono nettamente favoriti per la qualità della propria squadra – oggi la più forte al mondo – e per quanto fatto vedere al Camp Nou contro i nerazzurri.

Intanto, arriva la notizia clamorosa di un giocatore di una big europea che avrebbe infranto la legge e rischierebbe tantissimo. Per lui sarebbero stati chiesti addirittura due anni di squalifica.

Stangata per il fuoriclasse? Rischio squalifica di due anni per lui

Arriva la notizia che nessuno si aspettava. Infatti, l’All Agenciamento Esportivo, società gestita da Vinicius jr e dal suo agente, sarebbe sotto la lente di ingrandimento del Comitato Etico della Fifa. Il motivo, ce lo dice La Gazzetta dello Sport.

Infatti, il fuoriclasse brasiliano, avrebbe acquistato, attraverso questa società, due squadre di calcio. Un movimento che non è possibile fare perchè rappresenterebbe un conflitto di interessi. Le autorità stanno indagando, ma se dagli accertamenti dovesse risultare qualcosa il giocatore rischierebbe una squalifica di ben due anni.

Champions League, finale già scritta?

In Champions League si sono giocate le due partite d’andata. Il PSG è riuscito a battere l’Arsenal nonostante tanta sofferenza. Ma la squadra di Luis Enrique ha dimostrato di essere molto più quadrata sull’obiettivo in questo momento.

Poi, il pari tra Barcellona ed Inter. Ma i blaugrana hanno dimostrato di essere nettamente superiori ai nerazzurri nonostante il 3-3 e grazie ad una qualità e condizione fisica migliore. La finale sembra essere già scritta.