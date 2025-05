ECCO CHE ARRIVA SARRI: accordo trovato con un top club | SVOLTA ASSOLUTA per la sua carriera

Maurizio Sarri, per la prossima stagione, potrebbe firmare per un top club: ecco che arriva l’occasione della carriera

La prossima stagione, tantissime panchine di Serie A potrebbero cambiare. Infatti, sono tanti gli allenatori con le valigie in mano nel nostro campionato. La Roma dovrà necessariamente trovare un allenatore per il post-Ranieri. In lizza, per i giallorossi, ci sono Vincenzo Montella, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.

L’Inter, dal canto suo, visto l’altissimo rischio di stagione senza trofei, potrebbe decidere di dire addio a Simone Inzaghi e di pensare ad un altro tecnico al suo posto. Anche il Milan dirà addio, con ogni probabilità a Sergio Conceicao visti i rapporti non ottimali con la dirigenza rossonera, seppur con una Supercoppa in bacheca e una finale di Coppa Italia.

La Juventus, invece, dovrà capire cosa succederà entro fine stagione e se arriverà la qualificazione alla prossima Champions League. In tal caso, in bianconero, potrebbe rimanere Igor Tudor.

Intanto, uno dei protagonisti della girandola di cambi in panchina potrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, potrebbe tornare in una big che cambierebbe ulteriormente la sua carriera.

Sarri, arrivo in una big? Ecco chi lo vuole

Il Milan sta pensando al futuro e mentre si valutano varie opzioni per la scelta del futuro direttore sportivo, la società sta pensando anche al futuro della panchina rossonera. L’identikit è quello di un tecnico italiano, vincente e che conosca bene le dinamiche del nostro campionato.

E in questo senso, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le strade potrebbero portare a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, piace molto anche per proposta di gioco e sarebbero già partiti i primi contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’affare.

Milan, tutte le altre opzioni per la panchina

Intanto, i rossoneri, si stanno guardando intorno anche per altre opzioni sulla panchina. Piace molto Roberto De Zerbi, ma ci sono altri due allenatori che sono sognati dalla piazza.

Il primo è Massimiliano Allegri che gradirebbe un ritorno. Il secondo è Antonio Conte che è vicino a vincere l’ennesimo scudetto e che potrebbe rilanciare le ambizioni rossonere.