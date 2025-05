Via da Milanello: non ci sei mai piaciuto, vattene altrove | RIVOLUZIONE ROSSONERA

La società rossonera ha preso una decisione importante in merito al futuro di un giocatore della rosa

La stagione del Milan, fino a questo momento, ha avuto parecchi alti e bassi. I rossoneri sono ancora in corso per raggiungere un posto in Champions League, ma il distacco in classifica non ammette errori e, soprattutto, deve fare accadere una catastrofe per le squadre che vengono prima dei rossoneri.

Una mancata qualificazione sarebbe una delusione enorme per il club. Inizialmente, si era partiti con il progetto di Paulo Fonseca. Ma il tecnico portoghese non ha raggiunto la continuità richiesta e, per questo, al suo posto, è stato chiamato il connazionale Sergio Conceicao. Nonostante la vittoria della Supercoppa e la qualificazione in finale di Coppa Italia, le cose non sono andate meglio per lui.

Intanto, la società, sta già iniziando la sua fase di programmazione per il futuro e per la squadra della prossima stagione. In attesa di capire chi saranno ds e tecnico, qualche decisione è stata già presa.

E c’è un giocatore che potrebbe lasciare Milanello nelle prossime settimane. Le prestazioni offerte in campo, nonostante qualche acuto, non hanno mai convinto la dirigenza che è pronto a salutarlo.

Milan, addio al giocatore: lascerà i rossoneri

Il Milan ha deciso: Tammy Abraham lascerà la squadra rossonera in estate. Il giocatore ex Roma, infatti, è arrivato in prestito secco la scorsa estate, ma, nonostante qualche gol, soprattutto due importanti al derby, non ha mai convinto la dirigenza rossonera.

L’impressione, infatti, è che lo si lascerà partire, soprattutto alla luce delle prestazioni di Jovic, della volontà di lanciare Camarda e di puntare sul grande investimento di gennaio, ovvero Santiago Gimenez.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato per l’estate

Intanto, la società rossonera, sta anche pensando a qualche movimento in entrata. In difesa piacciono tre profili giovani, ma pronti come Mosquera del Valencia, Antonio Silva del Benfica e Pietro Comuzzo della Fiorentina.

In mezzo, invece, sembra essere in dirittura d’arrivo la trattativa che dovrebbe portare il centrocampista granata, Samuele Ricci, in maglia rossonera. Le prossime settimane ci sapranno dire di più in tal senso per questi affari.