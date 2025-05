ECCO MASTANTUONO IN SERIE A: il baby prodigio firma per il TOP CLUB | Mamma mia che affare

Franco Mastantuono, talento del River Plate, potrebbe arrivare preso in Serie A in una big del campionato

In vista della prossima stagione, tantissime squadre di Serie A stanno già iniziando a programmare il futuro delle proprie rose. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando attentamente quelli che potrebbero essere i profili più adatti dal punto di vista tecnico-tattico ai proprio progetti tecnici.

L’Inter, ad esempio, per ordine della proprietà di Oaktree, dovrà dare avvio ad una fase di ringiovanimento della rosa provando a fare un ricambio generazionale visto che molti senatori hanno concluso il loro ciclo in maglia nerazzurra. Attenzione anche alla Juventus che ha intenzione di avvicinarsi alle prime della classe, sempre con un occhio al bilancio.

Il Napoli vorrà consolidare e migliorare quanto fatto quest’anno per rendere una squadra già forte, ancora più forte. Infine il Milan, punterà ancora su profili giovani, ma già pronti.

Intanto, in Serie A, a proposito di giovani, potrebbe arrivare un talento molto interessante, ovvero l’esterno del River Plate, Franco Mastantuono. Una big lo vuole fortemente.

Franco Mastantuono in Serie A? Una big ci pensa davvero

Uno dei migliori talenti a livello globale è sicuramente l’esterno mancino del River Plate, Franco Mastantuono. Un giocatore che si sta facendo notare con la maglia dei Millionarios e che è pronto a fare il grande salto.

Per lui c’è un forte interesse anche dalla Serie A e l’Inter starebbe sondando il terreno per provare a capire la fattibilità dell’affare. Il giocatore ha una clausola da 45 milioni e i nerazzurri stanno valutando. Il club di viale della Liberazione cerca elementi giovani e di talento, con caratteristiche specifiche tra cui quella del saper saltare l’uomo, cosa che manca alla squadra di Simone Inzaghi.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, in vista della prossima estate, dovrà necessariamente provare a porre rimedio agli errori fatti nella scorsa sessione estiva di mercato in cui non sono arrivati giocatori all’altezza per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi.

Sicuramente dovrà arrivare un difensore centrale che possa fare il titolare. Poi, anche una mezz’ala di qualità e un regista. Almeno un esterno e due attaccanti capaci di essere affidabili in zona gol e di dare tregua ai due titolari.