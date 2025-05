“Salta Inter-Barcellona”: ULTIM’ORA DEVASTANTE | Il comunicato ufficiale

Arriva l’ultima ora incredibile: il giocatore dovrà saltare la sfida di ritorno tra Inter e Barcellona

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, rischia di diventare un incubo. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è passata dalla possibilità di vincere tutto a quella di perdere ogni cosa nel giro di una settimana. Una situazione inaspettata che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri.

La sconfitta contro la Roma ha decretato il sorpasso da parte del Napoli di Antonio Conte e Lukaku che adesso si avvia a vele spiegate verso la vittoria del tricolore. In Coppa Italia, l’ennesimo risultato negativo di questa stagione in un derby ha fatto sì che il Milan andasse a giocare la finale contro il Bologna.

In Champions League, invece, c’è stato l’incredibile pareggio per 3-3 contro il Barcellona, in una partita in cui, però, i catalani hanno dato la netta impressione di essere superiori e di riuscire a passare il turno contro una squadra che è anche in deficit fisico.

E, a tal proposito, è arrivato la notizia dell’ultima ora che riguarda uno dei protagonisti del match di martedì. Il giocatore non ci sarà, l’infortunio lo costringerà a rimanere fuori.

Inter-Barcellona, un big salta la partita di San Siro

Inter-Barcellona deciderà quale sarà la prima finalista della Champions League di questa stagione. Ma arriva una notizia inaspettata e che riguarda uno dei migliori giocatori protagonisti.

Infatti, stando a quanto comunicato dal Barcellona, nella sfida di ritorno mancherà il difensore francese, Jules Koundè. Il giocatore ha subito una lesione al bicipite femorale e non ci sarà. Dunque, incoraggerà i compagni a raggiungere la finale e a proseguire il suo bottino positivo contro i nerazzurri, dopo la vittoria in finale di Europa League contro il Siviglia.

Champions League, chi recupera e chi no

Potrebbero essere tanti i protagonisti che non ci saranno nella partita di Champions League di martedì. Per l’Inter, mancheranno infatti Benjamin Pavard e Lautaro Martinez.

Per i blaugrana, invece, recupereranno Lewandowski e Baldè, oltre al portiere ter Stegen, tutti e tre assenti nella partita d’andata. Insomma, brutte notizie per la squadra nerazzurra in vista del match.