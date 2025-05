Buco da 200 mila euro | Beffa atroce per Massimiliano Allegri: ARRIVA LA SENTENZA

Arriva la sentenza per l’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: per lui un buco da 200 mila euro

Alla fine della scorsa stagione, la Juventus, ha deciso di cambiare progetto tecnico e di passare dalla gestione di Massimiliano Allegri, il quale ha lasciato con la vittoria di una Coppa Italia, a quella di Thiago Motta. Ma le cose, per i bianconeri, non sono andare come ci si attendeva alla vigilia.

Infatti, la mancata continuità di risultati ed uno scollamento sempre più evidente sia in campo che fuori tra giocatori e tecnico, ha portato all’esonero dell’ex Bologna e al ritorno, sulla panchina bianconera, di una vecchia conoscenza come Igor Tudor. Intanto, il tecnico livornese, sta riflettendo su quella che potrà essere il suo futuro.

Infatti, soprattutto in Serie A, ci sono parecchie squadre interessate ad un suo ritorno in panchina. Su tutte, la Roma lo ha cercato, ma anche il Milan che lo sogna per il dopo Conceicao.

Intanto, sempre per quanto riguarda Allegri, è arrivata una sentenza che rappresenta una vera e propria beffa per la sua vita privata e che lo costringe ad avere un buco da 200 mila euro.

Allegri, che stangata: arriva un buco da 200 mila euro

Massimiliano Allegri è in attesa di una nuova squadra e di un nuovo progetto tecnico, ma nel frattempo, per quanto riguarda la sua vita privata, il tecnico riceve una stangata molto alta. Infatti, Allegri, era in causa con la sua ex compagna accusata di aver utilizzato parte dei soldi destinati al figlio, per sè stessa.

Il tecnico livornese aveva chiesto un risarcimento da 200 mila euro. La Corte d’Appello aveva assolto l’ex compagna, Claudia Ughi e la stessa cosa ha riaffermato la Corte di Cassazione. Una vicenda, dunque, che, dal punto di vista processuale, ha visto l’ex bianconero sconfitto.

Allegri, maggio il mese della verità per il suo futuro

Massimiliano Allegri, a breve, andrà a definire quello che sarà il proprio futuro. Il tecnico livornese, infatti, è molto vicino a firmare per la sua nuova squadra e ci sono, come detto, Roma e Milan sulle sue tracce.

Al momento, l’impressione è che Allegri voglia aspettare le scelte della società rossonera per un ritorno che avrebbe del clamoroso, dopo l’addio di qualche anno fa successivo a quello che fu il diciottesimo scudetto.