PRENDIAMO SUBITO RICCI | Addio al Torino: vieni da noi, abbiamo convinto Urbano Cairo a cederti

Samuele Ricci potrebbe salutare il Torino a fine stagione ed una big è pronta ad investire per averlo in estate

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato a programmare il loro futuro per quanto riguarda la prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, stanno valutando i migliori profili per il proprio progetto tecnico-tattico in modo da rinforzare ulteriormente le rispettive rose e renderle ancora più competitive.

Sicuramente molto dovrà fare l’Inter, visto che lo scorso mercato estivo è stato completamente sbagliato. L’intenzione di Oaktree è quella di iniziare un ricambio generazionale ringiovanendo la rosa e salutando quei giocatori che hanno chiuso un ciclo in maglia nerazzurra. La Juventus, dovrà avvicinarsi alle prime della classe, sempre dando un occhio al bilancio.

Il Milan, invece, punterà su profili giovani, ma già pronti a dare una mano alla squadra, così come il Napoli che ha intenzione di consolidare quello che ha creato, aggiungendo rinforzi ad una squadra già giovane.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Samuele Ricci. Il centrocampista della Nazionale piace a tanti, ma c’è un club che è molto vicino ad acquistarlo in estate.

Ricci, addio Torino: su di lui una big di Serie A

Samuele Ricci è un giocatore che si è consacrato con la maglia del Torino e sta facendo valere tutto il suo valore. In estate l’addio potrebbe davvero concretizzarsi e una big di Serie A sta seriamente pensando di investire su di lui.

Si tratta del Milan che avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore e ora punta a fare lo stesso con il presidente Urbano Cairo. La richiesta per cedere il ragazzo è di circa 35-40 milioni di euro. Su di lui c’era anche l’Inter che, però, è stata bruciata in corsa.

Milan, ecco tutti gli obiettivi di mercato

Il Milan, intanto, sta iniziando a valutare alcuni profili in vista della prossima stagione. Sicuramente molto sarà fatto in difesa dove piacciono Mosquera del Valencia, Antonio Silva del Benfica e Comuzzo della Fiorentina.

Occhio anche al reparto offensivo dove non tramonta assolutamente un profilo come quello di Lorenzo Lucca. Situazione in divenire per la società rossonera.