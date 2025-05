Sono caduto in depressione: dramma Roma | Purtroppo è successo all’improvviso: calciatore in crisi

Il calciatore ha confessato la sua depressione che lo ha colpito: una situazione complicata per lui

La stagione della Roma può essere definita dal doppio volto. Infatti, inizialmente, il progetto giallorosso era stato affidato inizialmente a Daniele De Rossi. Ma la mancanza di continuità di risultati e i cattivi rapporti con la società dovuti al mercato non soddisfacente, hanno portato all’esonero dell’ex capitano.

Successivamente, la panchina è stata affidata a Ivan Juric. Ma anche con il tecnico croato le cose non sono andate nel modo migliore. Infatti, la squadra giallorossa, si è trovata ad un certo punto della stagione a due punti dalla zona retrocessione. Non solo, ma i cattivi rapporti con l’ambiente e con alcuni senatori, hanno portato all’esonero.

Infine, c’è stato il ritorno in panchina di Claudio Ranieri che ha riportato le cose al proprio posto. La squadra non perde una partita da dicembre, è tornata in corsa per la Champions League e dal ritorno del testaccino, la squadra della Capitale ha avuto un ritmo da scudetto.

Intanto, un ex giallorosso ha parlato della sua esperienza con la maglia della Roma e ha confessato di aver avuto un periodo di fragilità dovuto a causa della sua depressione.

Roma, l’ex si confessa: “Sono caduto in depressione”

L’ex terzino della Roma, Davide Santon, si è confessato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato del suo periodo giallorosso fatto di infortuni e di una forma depressione che lo ha colpito.

Ecco le sue parole: “Dopo aver smesso con la Roma, pensavo solo alla mia fine triste, diversa da quella che avrei voluto, eppure ero stanco. Ero depresso, il calcio era diventato solo sofferenza, più che gioia. Però nello stesso tempo ero pieno di sè”.

Roma, il futuro passa dal nuovo allenatore

Il futuro della Roma, passa dalla scelta del nuovo allenatore. Claudio Ranieri, infatti, non sarà più sulla panchina giallorossa ed ha deciso di terminare qui la sua carriera. Per questo, la società, sta valutando altri profili per la prossima stagione.

I nomi più gettonati sono quelli di Vincenzo Montella, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, che rimane l’oggetto del desiderio della tifoseria romanista.