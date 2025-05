Altro che momento no, Sinner ha una nuova fiamma | Torna L’AMORE NELLA SUA VITA

Dopo il caso Clostebol, Jannik Sinner ritrova grande serenità. Il tennista, infatti, ha ritrovato l’amore nella sua vita

Jannik Sinner è sicuramente lo sportivo italiano del momento. Il tennista altoatesino, infatti, grazie ai suoi miglioramenti sul campo e grazie, soprattutto, alle grandi vittorie ottenute nonostante la giovane età è diventato il numero uno al mondo nella classifica Atp. Un traguardo importantissimo per tutto il nostro movimento.

Un atleta che si candida a diventare uno dei migliori sportivi di sempre per quanto riguarda il panorama italiano e non solo. Negli ultimi mesi, la vicenda che lo ha contraddistinto è stato il caso Clostebol, una sostanza vietata assunta, a sua insaputa, a causa di una negligenza da parte di un membro del suo staff.

Sinner ha patteggiato con la WADA per una squalifica di tre mesi e adesso tornerà nuovamente in campo agli Internazionali di Roma dove vorrà tornare a vincere e ad ammutolire i detrattori.

Intanto, dopo un periodo negativo, per il tennista è ritornato il sereno nella sua vita. Sinner, infatti, ha ritrovato l’amore e sta vivendo un periodo molto florido da questo punto di vista.

Dopo il momento no Sinner ritrova l’amore nella sua vita

Dopo il periodo no dovuto al caso doping e alla successiva squalifica per tre mesi, nella vita di Jannik Sinner torna finalmente il sereno. Il tennista si prepara per tornare in campo a fare quello che sa far meglio agli Internazionali di Roma, ma questa non è la sola novità nella sua vita.

Infatti, il tennista italiano, è stato pizzicato insieme alla modella russa, Lara Leito con cui ha condiviso il suo tempo. La modella è stata, in passato, anche la compagna dell’attore premio Oscar, Adrien Brody.

Sinner, adesso bisogna dimostrare sul campo

Sul conto di Jannik Sinner è stato detto e scritto tantissimo. Anche tanti suoi colleghi lo hanno ostracizzato visto quanto successo. Nei fatti, adesso, bisognerà scrollarsi tutto di dosso e dimostrare sul campo di essere ancora i numeri uno.

La motivazione sicuramente ci sarà e a spingere ancora di più il tennista italiano ci sarà anche il pubblico casalingo che vorrà vedere il proprio beniamino trionfare contro qualunque critica ingiustificata.