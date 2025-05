LAUTARO MARTINEZ AL BARCELLONA | C’è l’annuncio UFFICIALE: sorpresa TOTALE per l’Inter

Arriva l’indiscrezione di mercato per quanto riguarda Lautaro Martinez e l’interesse del Barcellona

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il proprio futuro in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, infatti, dovrà porre rimedio ai gravi errori commessi la scorsa sessione estiva di mercato dando a Simone Inzaghi una rosa che possa essere all’altezza sia nei titolari che nelle riserve.

Per farlo, però, è necessario che Marotta, Ausilio e Baccin debbano sottostare ai diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito assolutamente non semplice, ma necessario per porre rimedio a quanto di sbagliato è stato fatto la scorsa estate con giocatori che non si sono rivelati all’altezza.

Intanto, arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez e l’interesse da parte di un top club come il Barcellona.

Lautaro Martinez vicino al Barcellona? C’è l’annuncio ufficiale

Lautaro Martinez, con la sua crescita esponenziale e le grandi vittorie con club e nazionale argentina, si è assestato come uno dei migliori centravanti al mondo. Un giocatore che è migliorato esponenzialmente anche dal punto di vista caratteriale.

Negli anni passati, su di lui, c’è stato il forte interesse del Barcellona che è stato molto vicino ad acquistarlo. A confermarlo, l’ex leader della società blaugrana Josè Vicente Sanchez. Ecco le sue parole a L’Interista: “La prova che sia un grande attaccante sta nel fatto che è stato molto vicino a firmare per il Barcellona. Con Thuram sono una coppia pericolosa”.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, come detto, dovrà fare veramente tanto per quanto riguarda il mercato estivo. Sicuramente andrà prelevato un difensore giovane che possa essere anche titolare. Poi, una mazz’ala di qualità e un vice-Calhanoglu più pronto di Asllani.

Senza dimenticare un innesto sulla fascia destra e, forse, anche su quella sinistra e almeno due attaccanti che possano far tirare il fiato in maniera affidabile ai due titolari.