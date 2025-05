UN VERO E PROPRIO DRAMMA SPORTIVO | Grave infortunio e operazione necessaria: salterà il Mondiale per Club

Arriva la notizia del grave infortunio per il giocatore che, in estate, salterà il Mondiale per Club

In questa stagione, sono stati tantissimi gli infortuni, anche gravi, che hanno colpito tantissimi calciatori facendogli terminare la stagione prima del tempo. Sicuramente, le squadre che sono state maggiormente penalizzate da questa situazione sono state la Juventus e l’Atalanta. I bianconeri, infatti, hanno perso due elementi importanti come Bremer e Cabal a causa della rottura del legamento crociato.

I nerazzurri, invece, dopo aver recuperato un giocatore importantissimo come Gianluca Scamacca, lo hanno nuovamente perso per il resto della stagione, così come per tutto il campionato hanno perso Kolasinac, sempre a causa della rottura del legamento crociato. Dall’altra parte della Mole, invece, il Torino ha dovuto rinunciare al proprio miglior giocatore e capitano, Duvan Zapata.

Anche la Lazio, proprio nel momento decisivo della propria stagione, ha dovuto perdere un giocatore importante come il difensore spagnolo, Patric, a causa di alcuni problemi alla caviglia.

E un’altra notizia, in questo senso, arriva per una big europea. Il giocatore salterà con ogni probabilità il Mondiale per Club a causa di un brutto infortunio.

Brutto infortunio per lui: stagione e Mondiale per Club finiti

Durante la partita contro il Barcellona, valida per la finale di Copa del Rey, il difensore tedesco del Real Madrid, Antonio Rudiger, è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo a causa di un infortunio.

Il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali ed è risultata una rottura del menisco. L’operazione al ginocchio è perfettamente riuscita, ma il giocatore dovrà stare fermo per almeno due mesi, saltando quindi il finale di campionato e anche il Mondiale per Club.

Rudiger, a rischio anche l’inizio della stagione con il Real Madrid

Antonio Rudiger, intanto, rischia di saltare anche l’inizio della stagione con la maglia del Real Madrid a causa dell’espulsione subito durante la finale di Coppa de Re. Il difensore ha provato ad aggredire l’arbitro dalla panchina, gettando la borsa con le borracce.

Per questo motivo, anche in base al referto, il tedesco rischia di subire una stangata che va dalle 4 alle 12 giornate. Un comportamento sicuramente inammissibile.