KOOPMEINERS SALUTA LA JUVENTUS | Addio certo a fine stagione: devi andare via da Torino, ci siamo stufati

Dopo una sola stagione, Teun Koopmeiners potrebbe salutare la Juventus la prossima estate. Un club lo cerca

La stagione della Juventus, fino a questo momento, non ha regalato troppe gioie ai tifosi bianconeri. La società, dopo il triennio Allegri, aveva deciso di cambiare progetto tecnico e di affidare la squadra a Thiago Motta, reduce dal miracolo Champions League sulla panchina del Bologna nella passata stagione.

Le cose, però, non sono andate come si sperava ed il progetto tecnico è naufragato. Una squadra che non è riuscita ad avere un’idea tattica ed un’identità ben precisa, oltre al fatto che il legame tra tecnico e molti giocatori sembrava completamente logoro. La società, per riuscire a raggiungere la qualificazione in Champions, ha deciso di cambiare e di affidarsi a Tudor.

Adesso, i bianconeri, si giocheranno il tutto per tutto in queste ultime partite per provare ad arrivare nella porta principale dell’Europa, ma intanto qualche giocatore è stato messo in discussione.

Infatti, Teun Koopmeiners, ad esempio, potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il giocatore ha deluso le aspettative che c’erano su di lui e potrebbe lasciare il club a giugno.

Juventus, Koopmeiners potrebbe lasciare la squadra a giugno

La Juventus potrebbe dire addio a Teun Koopmeiners in estate. Il centrocampista olandese è arrivato a Torino dopo una trattativa estenuante con l’Atalanta ed un trasferimento parecchio oneroso dal valore di ben 60 milioni di euro.

Ma l’investimento non è stato ripagato sul campo e il giocatore ha deluso parecchio. In estate, la società, potrebbe decidere di metterlo sul mercato per la cifra d’acquisto e c’è un club che potrebbe piombare nuovamente su di lui. Si tratta del Manchester United che da sempre è un club che ammira molto l’ex atalantino. Nelle prossime settimane potrebbero esserci grandi novità.

Juventus, tutti gli obiettivi di mercato

Intanto, la Juventus, si prepara ad imbastire il prossimo mercato estivo. L’obiettivo è avvicinare la squadra alle prime posizioni, tenendo un occhio al bilancio.

Piacciono molto profili come Giovanni Leoni, Pietro Comuzzo e Sandro Tonali, per ridare linfa italiana alla squadra. Mentre per l’attacco, occhio a Hojlund per cui da tempo sono iniziati i primi contatti tra le parti.