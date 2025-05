ECCO IL NUOVO DS DEL MILAN | La scelta è stata fatta: RIVOLUZIONE ROSSONERA

La società rossonera arriva al punto di svolta per quanto riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo

La stagione del Milan, fino a questo momento, ha avuto pochi sussulti di gioia e troppe delusioni. La società rossonera, infatti, dopo aver scelto di dire addio al corso di Stefano Pioli, ha scelto di puntare su Paulo Fonseca per la panchina. Ma i risultati non sono arrivati ed il tecnico portoghese è stato esonerato.

Al suo posto è stato chiamato Sergio Conceicao che si è presentato subito alla grande portando a Milanello una Supercoppa Italiana in rimonta contro l’Inter, ma non riuscendo a trovare continuità di risultati per arrivare in Champions League nella prossima stagione. Altra piccola soddisfazione di squadra, l’accesso alla finale di Coppa Italia sempre ai danni dei nerazzurri.

Ma la società sta già pensando al futuro e a come imbastire la prossima stagione. Infatti, prima di scegliere qualunque allenatore e qualunque giocatore, bisognerà scegliere il nuovo direttore sportivo.

E, a tal proposito, pare essere arrivata la svolta definitiva con il nome del prossimo dirigente. I rossoneri provano ad accelerare su questo fronte per programmare l’estate.

Milan, svolta ds? Ecco la situazione

Il Milan prova ad accelerare per quanto riguarda la questione direttore sportivo. Nonostante le tante piste sondate, nelle ultime ore, almeno secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, ci sarebbe stato un nuovo riavvicinamento nei confronti dell’ex Juventus, Fabio Paratici.

Nelle scorse settimane, l’accordo sembrava essere collassato. Ma nel giorno di Pasquetta tra le parti ci sarebbe stato un incontro sul Lago di Como. Chissà che questa volta non possa esserci l’accelerata definitiva e i rossoneri possano davvero iniziare a programmare il prossimo mercato. Di sicuro, non tramontano le altre piste sondate fino a questo momento.

Ds Milan, ecco tutte le alternative dei rossoneri

Se Paratici rappresenta una priorità, ecco che la società di via Aldo Rossi ha anche delle alternative molto valide. La prima è quella che porta ad Igli Tare con il quale ci sarebbero stati già vari incontri tra le parti, anche se non un accordo definitivo.

Poi, occhio anche a Tony D’Amico, che però è tesserato con l’Atalanta che non vorrebbe lasciarlo partire visti gli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento con la squadra nerazzurra.