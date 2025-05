A fine stagione andrà via, non sarà il nostro allenatore | Il club bianconero ha deciso: arriva UN ALTRO TECNICO

La società bianconera ha deciso di esonerare l’allenatore a fine stagione e di puntare su un altro tecnico

La prossima stagione di Serie A potrebbe vedere tantissimi cambiamenti per quanto riguarda tante squadre e le loro panchine. L’Inter, ad esempio, se, come sembra, non dovesse arrivare a portare nessun trofeo in questa stagione, potrebbe decidere di mandar via Simone Inzaghi e di puntare su un altro tecnico.

Anche il Milan, con ogni probabilità, si libererà da Sergio Conceicao. Nonostante la vittoria in Supercoppa Italiana e una finale di Coppa Italia, il rapporto con la dirigenza rossonera sembra essersi incrinato in maniera irreversibile. Occhio anche alla Juventus che dovrà capire se effettivamente arriverà o meno in Champions League. In caso positivo, potrebbe rimanere Tudor.

La Roma dovrà trovare il dopo Ranieri e, in questo momento, in lizza ci sono i profili di Vincenzo Montella, Stefano Pioli e soprattutto Massimiliano Allegri sognato dai tifosi giallorossi.

Intanto, la società bianconera, ha annunciato ufficialmente che a fine stagione si separerà dal suo attuale allenatore. La dirigenza ha deciso di non continuare con lui in panchina.

Decisione presa: il club bianconero cambierà allenatore a fine stagione

Questa stagione, per l’Ascoli, è stata davvero molto travagliata. La società bianconera non è riuscita ad avere una stagione soddisfacente e tutto l’ambiente è diventato pesante per dirigenza ed allenatori vari.

Sulla panchina, in questo momento, è seduto Mimmo Di Carlo, ma il suo futuro non sarà in bianconero nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente, Massimo Pulcinelli che ha affermato come non ci siano le condizioni per continuare insieme, soprattutto dopo la sconfitta contro l’ultima in classifica.

Ascoli, una stagione da dimenticare

La stagione dell’Ascoli ha vissuto parecchi momenti deludenti che sono anche sfociati in reazioni di protesta da parte dei tifosi nei confronti dello stesso presidente e della dirigenza bianconera.

In questo momento, il club, sembra essere vicino ad una cessione ad una nuova proprietà e, stando alle parole degli interessati, le tempistiche potrebbe anche essere brevi. Le prossime settimane, in questo senso, potrebbero essere decisive per concludere tutto. L’Ascoli è pronta ad accogliere un nuovo patron.