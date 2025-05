Balotelli in Serie C, ultima maglia della sua carriera | Firma con l’obiettivo di portare il club in Serie B

Mario Balotelli potrebbe ricominciare dalla Serie C: l’attaccante è cercato da un club molto ambizioso

Uno degli acquisti che più ha incuriosito poco dopo la fine dello scorso mercato era stato quello di Mario Balotelli al Genoa. L’ex centravanti della Nazionale era arrivato in rossoblù a parametro zero visto che l’ex allenatore, Alberto Gilardino, aveva fatto espressa richiesta di rinforzi per provare ad arrivare alla salvezza.

E proprio lo stesso Gilardino aveva fatto il nome di SuperMario per provare a risalire la china di una classifica che, allora, sembrava essere drammatica e irrecuperabile per il Grifone. I cattivi risultati hanno portato all’esonero del tecnico e all’arrivo sulla panchina della squadra ligure di Patrick Vieira.

L’ex centrocampista ha fatto una vera e propria impresa portando la squadra alla salvezza. Grandi risultati ottenuti grazie ad una grande organizzazione di squadra e a risultati molto sorprendenti, ma senza puntare proprio su Mario Balotelli.

E, a tal proposito, l’attaccante ex Inter e Milan sicuramente lascerà la squadra e dovrà trovarsi un nuovo club pronto a puntare fortemente su di lui. La novità è che il giocatore potrebbe ripartire dalla Serie C.

Balotelli, nuova avventura in Serie C? Una squadra lo cerca

Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Serie C. Dopo la deludente esperienza con la maglia del Genoa, il giocatore potrebbe decidere di provare una nuova esperienza in un club che lo sta cercando in maniera molto forte.

Si tratta del Trapani che ha un progetto molto ambizioso e ha intenzione di ritornare quanto prima in Serie B. Che ci possa essere anche il contributo dello stesso Balotelli su questo traguardo?

Balotelli, una carriera che poteva essere e non è stata

Mario Balotelli ha sempre avuto la stima di tantissimi allenatori, per quanto riguarda le proprie doti tecniche. Un giocatore capace di esordire all’età di 16 anni con la maglia dell’Inter allora piena di campionissimi in spogliatoio.

Ma i troppi atteggiamenti sbagliati hanno fatto in modo che in tanti abbiano gettato la spugna su di lui e non ci abbiano puntato sopra. Un talento sicuramente sprecato che avrebbe dovuto fare di più. Uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano e non solo.