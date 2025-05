UFFICIALE NAZIONALE: addio al calcio giocato per il pilastro azzurro | L’annuncio

Arriva l’ufficialità dell’addio alla Nazionale per il pilastro della squadra azzurra. C’è già l’annuncio

La Nazionale italiana, dopo il disastroso Europeo in cui la squadra è uscita in malo modo contro la Svizzera, ha iniziato un nuovo ciclo sempre con Luciano Spalletti. Il ct azzurro, infatti, ha scelto di non puntare più sui giocatori esperti che avevano caratterizzato le precedenti convocazioni e di andare a coinvolgere maggiormente giocatori giovani e di qualità.

Il tutto, sempre mantenendo un’impalcatura fatta di elementi che rappresentano perni per la nostra Nazionale come lo sono Donnarumma, Barella e Tonali. Insomma, lavori in corso con l’obiettivo di raggiungere la qualificazione al prossimo Mondiale da cui l’Italia manca da ben due edizioni.

La speranza è quella di riuscire a rigiocare la competizione, soprattutto perchè il girone dovrebbe essere agevole e l’unica compagine che potrebbe creare qualche problema con le sue individualità è la Norvegia. Ma le ultime edizioni delle qualificazioni hanno portato anche delle grosse sorprese in tal senso.

Intanto, la squadra azzurra, deve dire addio al proprio pilastro. Ha annunciato ufficialmente l’addio definitivo alla maglia azzurra per concentrarsi solamente sul club.

Nazionale, ufficiale: c’è l’addio alla maglia azzurra per il pilastro

La Nazionale italiana femminile dice addio alla sua capitana e leader, Sara Gama. La difensore della Juventus, infatti, ha deciso, con un annuncio sui propri canali social, di dire addio alla maglia azzurra e di dare spazio a leve più giovani, in modo da concentrarsi sulle partite del proprio club.

Anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso la sua ammirazione nei confronti della oramai ex capitana: “Aver potuto condividere questi anni con una donna dello spessore di Sara Gama è e resterà un privilegio per tutti noi”. Una calciatrice che ha lasciato un segno nel mondo del calcio femminile.

Sara Gama, molto di più che una calciatrice

Sara Gama è stata sicuramente una delle calciatrici italiane più vincenti. Ma alla vittorie sul campo ha saputo abbinare anche l’impegno per la promozione e la diffusione del calcio femminile.

Un vero e proprio punto di riferimento che è stata molto importante per tantissime ragazze che hanno deciso finalmente di approcciarsi a questo sport.