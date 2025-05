Stagione finita per Lautaro Martinez: infortunio gravissimo | A rischio anche il Mondiale per Club

L’infortunio di Lautaro Martinez potrebbe avergli fatto concludere anticipatamente la sua stagione

La stagione dell’Inter, in questo momento, sta vivendo una fase parecchio complicata. La squadra di Simone Inzaghi è passata dal puntare al Triplete a vedere sfumare ogni obiettivo nel giro di una settimana. Una situazione sicuramente non buona per la squadra nerazzurra che si trova anche in una condizione psico-fisica non ottimale.

In campionato c’è stato il sorpasso del Napoli di Antonio Conte e Lukaku che adesso vedere il semaforo verde per la vittoria del quarto tricolore della storia della squadra partenopea. In Coppa Italia c’è stata l’ennesima delusione in un derby di questa stagione a causa dell’ennesima e netta sconfitta contro il Milan.

In Champions League, dopo il pareggio incredibile dell’andata per 3-3, ci sarà un compito pressochè impossibile contro il Barcellona per il passaggio alla finale della competizione. La squadra blaugrana ha dimostrato di essere nettamente più forte individualmente e nel collettivo.

Intanto, arrivano altre brutte notizie per i nerazzurri e che riguardano il capitano interista, Lautaro Martinez. Infatti, l’argentino è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo a causa di un infortunio.

Lautaro, infortunio grave? Rischio di una stagione già finita

Intorno alla fine del primo tempo, è arrivata la doccia gelata per la squadra nerazzurra. A causa di una sterzata a centrocampo durante la partita contro il Barcellona, Lautaro Martinez ha avvertito dolore alla gamba sinistra ed è stato costretto a fermarsi.

Dalle prime impressioni pare si sia tratta di un risentimento alla gamba sinistra e, le notizie cattive non finiscono qui. Infatti, la stagione dell’argentino potrebbe essere già terminata visti i tempi di recupero. In un momento molto delicato, una situazione che non ci voleva.

Inter, col Barcellona senza due pilastri della squadra

L’Inter, contro il Barcellona, dovrà fare a meno non solo di Lautaro – per cui Inzaghi ha stimato circa 20 giorni di stop -, ma anche di un altro pilastro della squadra.

Si tratta di Benjamin Pavard che, contro la Roma, ha lasciato anticipatamente il campo a causa di una distorsione alla caviglia. Un momento decisamente no per i nerazzurri che adesso vedono vivido lo spettro degli ‘zero titoli’.