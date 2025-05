“E’ una merda”: BUFERA INTER | L’annuncio contro Inzaghi stordisce l’ambiente nerazzurro

Bufera attorno a Simone Inzaghi: l’opinionista non usa mezzi termini e si scaglia contro i nerazzurri

La stagione dell’Inter, in questo momento, rischia di prendere una piega completamente imprevista. Infatti, la squadra nerazzurra che, fino ad una settimana fa puntava a vincere campionato, Coppa Italia e Champions League, con ogni probabilità rischia di rimanere seriamente a bocca asciutta senza nemmeno una coppa.

Infatti, in campionato il Napoli è riuscito a fare il sorpasso dopo la vittoria contro il Torino e la sconfitta nerazzurra contro la Roma. Un sorpasso che, visto il calendario nerazzurro e vista, soprattutto, la condizione psico-fisica dei giocatori interisti, sembra se non definitivo un qualcosa di veramente molto vicino.

In Coppa Italia c’è stato l’ennesimo derby non vinto che ha fermato i nerazzurri in semifinale. Mentre in Champions League l’ostacolo sembra veramente insormontabile visto che contro ci sarà quella che, almeno ad oggi, è la squadra più forte al mondo, ovvero il Barcellona.

Intanto, sui nerazzurri, piove sul bagnato. L’opinionista sportivo, infatti, non ha usato mezzi termini e si è scagliato contro Inzaghi e contro la sua squadra per i pessimi risultati ottenuti in questi giorni.

Inter, che sfuriata: l’opinionista contro Simone Inzaghi

Arrivano parole parecchio pesanti, come al solito, da parte di Antonio Cassano. L’ex fantasista, a Viva El Futbol, si è scagliato contro i nerazzurri e contro Simone Inzaghi per i risultati dell’ultima settimana che hanno vanificato una stagione intera.

Ecco le sue parole: “Anche se dovesse vincere la Champions, rimane una stagione di merda. La Coppa l’ha vinta pure Di Matteo che poi non ha più allenato. A me cambia poco se vince, quello che sta accadendo nelle ultime settimane è quello che vado dicendo da tempo”.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La squadra nerazzurra, intanto, sul mercato dovrà fare veramente tantissimo. Infatti, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente porre rimedio ai pesanti errori commessi nella scorsa sessione estiva di mercato.

Sicuramente servirà un difensore centrale giovane che possa essere già titolare. Poi, anche una mezz’ala che possa sostituire Mkhitaryan, così come un regista che possa fare da vice-Calhanoglu. In avanti ci vorranno almeno due punte per far respirare i due titolari. Insomma, il lavoro deve ancora cominciare e già sembra una montagna da scalare.