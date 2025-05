ECCO CHE ARRIVA GASPERINI: è lui il nuovo allenatore | A luglio SARA’ UFFICIALE

Giampiero Gasperini potrebbe allenare in un’altra squadra nel prossimo campionato: trattativa partita

Nella prossima stagione, tantissime squadre di Serie A, potrebbero vedere numerosi cambiamenti in panchina. L’Inter, ad esempio, potrebbe decidere di salutare Simone Inzaghi soprattutto se, come sembra, non dovesse arrivare nessun trofeo da questo finale di stagione che è precipitato per i nerazzurri.

Il Milan dovrà dire addio a Sergio Conceicao. Il rapporto con i dirigenti è oramai logoro e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, nonostante una Supercoppa Italiana e, al momento, una finale di Coppa Italia, non hanno affatto migliorato la situazione per il tecnico portoghese.

Anche la Roma è alla ricerca dell’allenatore per il post-Ranieri. Per la panchina giallorossa è corsa a tre tra Vincenzo Montella, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri che resta il sogno dei tifosi.

Intanto, un allenatore che potrebbe cambiare squadre è sicuramente Giampiero Gasperini. Il tecnico è pronto a fare partire una nuova avventura della sua carriera.

Gasperini, addio Atalanta? Una squadra punta su di lui per la prossima stagione

Giampiero Gasperini potrebbe lasciare l’Atalanta nella prossima stagione. Il tecnico nerazzurro, infatti, qualche tempo fa, ha annunciato che non rinnoverà il contratto con la Dea in scadenza nel 2026 e che potrebbe esserci anche la possibilità di un addio anticipato nel caso in cui i discorsi con la società non dovessero andare bene.

Su di lui c’è il forte interesse della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta sondando il terreno per capire la fattibilità di questo eventuale arrivo. Ma bisognerà capire come finirà il campionato visto che Tudor è legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

Juventus, tutti gli obiettivi sul mercato in entrata

La Juventus, intanto, sta iniziando a cercare i migliori profili per migliorare la propria squadra in vista della prossima stagione, soprattutto puntando nuovamente su un blocco italiano.

A tal proposito, per la difesa, piacciono i giovanissimi Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina, mentre in mezzo la priorità è Sandro Tonali. Per l’attacco, invece, si tratta per il ritorno in Italia di Hojlund che oggi veste la maglia del Manchester United. Nelle prossime settimane si saprà di più.