A LUGLIO ARRIVA LUCCA | Finalmente una chance nel TOP CLUB DI SERIE A: accordo trovato con l’Udinese

Lorenzo Lucca è pronto a fare il grande salto in una grande della nostra Serie A e un club lo vuole fortemente

Tantissime squadre stanno già iniziando a programmare il prossimo mercato estivo. Tanti dirigenti stanno valutando con estrema attenzione i profili migliori che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico delle proprie squadre e dei propri allenatori per rendere le rispettive rose ancora più competitive.

E’ il caso dell’Inter che, in ordine ai diktat del fondo statunitense Oaktree, dovrà necessariamente dare avvio ad un forte ricambio generazionale e ringiovanire la propria rosa. La Juventus, dal canto suo, si dovrà avvicinare alle prime della classe, sempre tenendo un occhio di riguardo al bilancio in rosso.

Il Napoli vuole rinforzare ulteriormente una rosa che già di per sè è forte ed è molto vicina a vincere il quarto scudetto della sua storia e il Milan vuole ancora puntare su giovani, forti e già pronti a fare da titolari nella propria squadra.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese, infatti, piace a tanti, ma c’è una squadra in particolare che sta spingendo per averlo con sè nella prossima stagione.

Lucca, pronta una big per lui: contatti con l’Udinese

Lorenzo Lucca è pronto a fare il grande salto in una big di Serie A. L’attaccante, quest’anno, grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni, si è consacrato definitivamente e vuole puntare a traguardi più elevati.

Su di lui c’è il forte interesse del Milan che vuole un giocatore forte che sia presente in zona gol e possa alternarsi con Gimenez senza far sentire la mancanza del centravanti messicano. I dialoghi con l’Udinese son già partiti e la richiesta della società friulana è di circa 30 milioni di euro.

Milan, piacciono tanti giovani sul mercato

Il Milan vuole fare tanto sul mercato per provare a migliorare la propria rosa. La società rossonera ha intenzione di puntare su elementi giovani, ma che siano forti e pronti a fare i titolari.

In questo senso piacciono molto Mosquera del Valencia, Comuzzo della Fiorentina e Antonio Silva del Benfica per quanto riguarda il reparto difensivo, mentre in mezzo sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per arrivare a Samuele Ricci del Torino.