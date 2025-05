Inzaghi, ADDIO INTER | E’ arrivato il momento di voltare pagina: RIVOLUZIONE NERAZZURRA

L’Inter potrebbe decidere di cambiare Simone Inzaghi in vista della prossima stagione: possibile cambio in panchina

La stagione dell’Inter sta vivendo una fase parecchio negativa in questo momento. Nel giro di una settimana, infatti, la squadra nerazzurra rischia seriamente di perdere ogni obiettivo tangibile per portare a casa almeno un trofeo in questa stagione. Una situazione sicuramente inimmaginabile alla vigilia.

I nerazzurri, infatti, adesso si trovano al secondo posto in classifica per quanto riguarda il campionato visto che, con la sconfitta contro la Roma, il Napoli ha concretizzato il sorpasso che, visto il calendario e la condizione psico-fisica dei giocatori nerazzurra, sembra essere lo stacco decisivo e definitivo.

In Coppa Italia c’è stata la cocente delusione dell’eliminazione contro il Milan, mentre in Champions League l’ostacolo sembra pressocchè impossibile da superare, visto che il Barcellona in questo momento vola sulle ali dell’entusiasmo.

Intanto, a fine stagione, proprio per questi motivi, Simone Inzaghi potrebbe lasciare la panchina nerazzurra. Il tecnico potrebbe fare posto a un altro allenatore.

Inter, addio Inzaghi? La società riflette sul futuro del tecnico interista

La possibile stagione deludente della squadra nerazzurra sta portando la società a fare delle riflessioni sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Il tecnico paga il non aver vinto lo scudetto per più anni di fila, quando aveva in mano, almeno sulla carta, la squadra più forte delle rivali.

Concludere una stagione con nessun trofeo, porterebbe ad un possibile cambio sulla panchina nerazzurra. Una situazione che la società valuta e ci sono già i primi profili che piacciono in viale della Liberazione.

Inter, tutti i candidati per il post-Inzaghi

Se davvero la società dovesse propendere per quanto, Marotta, Ausilio e Baccin hanno già in mente qualche profilo. Il primo è sicuramente Massimiliano Allegri che da tempo piace al presidente nerazzurro.

Al ds interista, invece, piace molto un allenatore come Roberto De Zerbi che avrebbe voluto già in passato. Infine, i tifosi sognano l’arrivo di Diego Simeone che, con ogni probabilità, lascerà l’Atletico Madrid al termine di questa stagione. Nei prossimi giorni si capiranno molte cose dalle parti di Appiano Gentile. Una situazione da monitorare.