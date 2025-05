Milinkovic-Savic in Serie A | Ritorno col botto in Serie A: sarà UFFICIALE a luglio

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe ritornare in Italia la prossima estate e potrebbe essere ufficiale a luglio

Tantissime squadre di Serie A stanno iniziando a programmare il proprio futuro andando a valutare i tanti profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico delle rispettive rose. Insomma, tutti vogliono rendere le proprie squadre ancora più competitive rispetto alla stagione attualmente in corso.

L’Inter, ad esempio, dovrà fare un grande ricambio generazionale visto che tanti giocatori sono a fine corsa. La Juventus, dal canto suo, ha intenzione di avvicinarsi alle squadre in vetta, sempre tenendo sott’occhio il bilancio che in questo momento è in profondo rosso. Anche il Milan dovrà fare una rivoluzione in difesa e a centrocampo.

Infatti, i rossoneri stanno seguendo profili come quelli di Mosquera del Valencia, di Comuzzo della Fiorentina e di Antonio Silva del Benfica. In mezzo, sembra essere in dirittura d’arrivo la trattativa per Samuele Ricci del Torino.

Intanto, nel nostro campionato, potrebbe esserci un grandissimo ritorno. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe firmare con il nuovo club a partire da luglio.

Milinkovic-Savic in Italia? Un club lo certa fortemente

L’Inter sta cercando i migliori profili per rinforzare la propria rosa nella prossima stagione, per rimediare ai gravissimi errori che stanno vanificando una stagione commessi la scorsa estate.

Torna di moda il profilo di Milinkovic-Savic che troverebbe in Simone Inzaghi il suo maestro che lo ha reso grande. I nerazzurri hanno bisogno di un centrocampista di struttura che possa spaccare le partite. E il serbo potrebbe essere l’elemento giusto su cui puntare visto quanto fatto nei suoi anni nel campionato italiano.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare veramente tanto sul mercato estivo. Oltre alla mezz’ala di qualità, i nerazzurri dovranno necessariamente pensare ad un difensore centrale giovane, ma pronto che sarebbe già adatto a fare il titolare.

Servirà anche un vice-Calhanoglu affidabile, un esterno e due attaccanti capaci abili in zona gol capaci di far rifiatare quando ci sarà bisogno dei due titolari. Insomma, c’è tantissimo da fare e tutti gli obiettivi andranno centrati per non andare incontro ad una stagione che rischia di essere fallimentare come quelle attualmente in corso.