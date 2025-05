ALTRO CHE NICO PAZ | Marotta ha in mano un NUOVO CAMPIONE: che colpo per l’Inter

L’Inter potrebbe mettere a segno un grande colpo al posto di Nico Paz per la prossima stagione di Serie A

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha già iniziato a programmare il prossimo futuro. La dirigenza nerazzurra, infatti, dovrà necessariamente rimediare agli errori commessi la scorsa estate di mercato quando la rosa non è stato rinforzato a dovere e ora sta rischiando di perdere ogni obiettivo stagionale tangibile fino ad una settimana fa.

La società vuole regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia in Italia che in Europa. Ma, per farlo, sarà necessario rispettare i diktat dati dal fondo Oaktree che ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che è il più elevata dell’intera Serie A.

Un compito assolutamente non semplice, visto che andrà fatto davvero tanto sul mercato per sostituire i tanti giocatori che dovranno lasciare Appiano Gentile.

Intanto, i nerazzurri, hanno in mente di mettere a segno un colpo che sarebbe molto importante. Se Nico Paz è complicato da acquistare, per lui si potrebbe fare un tentativo in estate.

Inter, altro che Nico Paz: un altro giocatore nel mirino

Nico Paz sembrava essere l’obiettivo primario per il centrocampo nerazzurro, ma le difficoltà per arrivare a lui sono molte ed è per questo i nerazzurri si stanno concentrato su altri obiettivi di mercato.

Infatti, sempre del Como, piace molto Maximo Perrone. Il giocatore è in prestito dal Manchester City e la dirigenza interista ha intenzione di capire la fattibilità dell’affare in estate per trovare un giocatore che possa fare da vice-Calhanoglu la prossima stagione visto che Asllani ha deluso.

Nico Paz piace, ma prenderlo è quasi impossibile

Nico Paz è il giocatore che piace tantissimo in viale della Liberazione, ma arrivare a lui è complicatissimo. Prima, infatti, bisognerà capire la situazione tra il Como ed il Real Madrid.

La società spagnola ha un diritto di recompra sul giocatore da 8 milioni a fine stagione, da 9 milioni tra una stagione e da 10 tra due anni. Da qui passerà tanto del futuro del ragazzo che potrebbe rimanere ancora nel Lago.