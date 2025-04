ULTIM’ORA INTER: lutto devastante per il club | Dolore incommensurabile per società e tifosi

Arriva la notizia di un terribile lutto che ha colpito la società nerazzurra e tutti i suoi tifosi: un dolore atroce

La stagione dell’Inter sta prendendo sempre più le pieghe di uno psicodramma. Dopo che la squadra di Inzaghi ha fatto un buon percorso stagionale, arrivando a giocarsi tutto nel mese di aprile, le cose sembrano decisamente sfumare in ogni competizione. Una delusione cocente per una squadra che fino a qualche tempo fa parlava di Triplete.

In Coppa Italia è arrivata l’eliminazione dal Milan che è uscita imbattuta da tutti i derby stagionali contro i nerazzurri, nonostante una stagione decisamente anonima. In campionato, le due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma hanno permesso a Napoli il sorpasso che, alla luce dello stato di forma della squadra di Inzaghi, sembra essere definitivo.

In Champions League, inutile girarci attorno, la situazione è parecchio complicata visto che contro ci sarà quella che, in questo momento, è la squadra più forte al mondo e servirà un miracolo per approdare in finale della competizione.

Intanto, arriva un’altra brutta notizia per il club nerazzurro a causa di un lutto che ha colpito la società e i suoi tifosi. Un dolore immenso per un ex giocatore che ha scritto la storia.

Inter, lutto incommensurabile per società e tifosi

Arriva la notizia del lutto molto doloroso per la società nerazzurra. Infatti, nella giornata di domenica, si è spento l’ex campione nerazzurro, Jair. Il brasiliano è scomparso all’età di 84 anni.

Un giocatore che ha scritto pagine importanti della storia nerazzurra di quell’Inter di Herrera che era stata soprannominata “La Grande Inter”. Un dolore granissimo che ha colpito tutto il mondo nerazzurro che si stringe attorno ai familiari dell’ex campione.

Inter, va bene il percorso ma non possono mancare le vittorie

La stagione dell’Inter rischia di essere fallimentare. La squadra di Inzaghi era arrivata a giocarsi tutto. Ma tutto rischia seriamente di essere vanificato in pochi giorni. E’ vero che il percorso sicuramente ha portato ad una crescita della squadra.

Ma la sensazione è che tante lacune degli anni passati non sono state smussate. Una certa presunzione di qualche giocatore e un ambiente che ora sembra scollato dalla squadra. Senza trofei, il percorso conta relativamente. Soprattutto se si giocava per tre competizione e non dovesse arrivare, come sembra, nemmeno una coppa.