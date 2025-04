Dalla Serie A all’Isola dei Famosi | CAMBIO DI VITA DRASTICO: per lui una nuova avventura

Cambio di vita radicale per lui: è passato dall’allenare in Serie A ed è finito alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi

In Serie A si è arrivati al momento decisivo della stagione. Infatti, tante squadre stanno lottando per la lotta per lo scudetto, per arrivare in un posto in Europa e per la zona salvezza. Per la vittoria per il tricolore, la sfida è a due tra il Napoli e l’Inter. La squadra di Antonio Conte è prima in classifica dopo il sorpasso sui nerazzurri e sembra ben avviata al quarto scudetto.

Per l’Europa è bagarre, con tante squadre concentrate in pochissimi punti in classifica. Infatti, Atalanta, Juventus, Bologna, Fiorentina, Lazio, Roma e Milan proveranno a giocare le coppe nella prossima stagione, cosa utile anche per migliorare i conti a bilancio e poter investire delle cifre superiori sul mercato.

Infine, la lotta per la salvezza. Se il Monza oramai sembra essere spacciato, il Venezia, l’Empoli ed il Lecce stanno lottando per un posto per salvarsi.

Intanto, un grande ex del nostro campionato ha deciso di cambiare radicalmente vita. Infatti, dall'allenare in Serie A, il tecnico ha deciso di gareggiare all'Isola dei Famosi.

La notizia gira nei corridoi e non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni si stanno rincorrendo sempre con maggiore frequenza. Un ex allenatore di Serie A potrebbe decidere di partecipare alla prossima edizione del programma televisivo, L’Isola dei Famosi.

Si tratta di Serse Cosmi che, dopo aver deciso di ritirarsi dalla vita calcistica di campo, potrebbe intraprendere una nuova carriera, ma questa volta in televisione. Una nuova avventura in una nuova veste che tutti i suoi ammiratori sono pronti ad osservare.

Serie A, il Napoli ad un passo dallo scudetto

Intanto, come anticipato, il Napoli è ad un passo dallo scudetto. La squadra di Antonio Conte ha approfittato fin dall’inizio dei troppi inciampi dei nerazzurri che, adesso, rischiano di terminare la stagione con zero trofei.

Fino ad una settimana fa la squadra di Simone Inzaghi parlava addirittura di Triplete, ma adesso la realtà è ben diversa e la stagione rischia seriamente di trasformarsi in fallimentare.