ULTIM’ORA FERRARI: batosta per Hamilton | “C’è disperazione totale”

Arriva l’ultima ora che riguarda Lewis Hamilton e il suo futuro sulla scuderia della Ferrari nella prossima stagione

Questa nuova stagione di Formula 1 ha visto tantissimi cambiamenti per quanto riguarda i piloti e le nuove scuderie. Il trasferimento che sicuramente ha creato molto chiacchiericcio e parecchia sorpresa è stato sicuramente quello di Lewis Hamilton che è passato dalla Marcedes alla Ferrari.

Un passaggio di vettura che ha stupito molti e che ha creato parecchio entusiasmo per quanto riguarda i tifosi del cavallino rampante. In tanti si sono chiesti come la scuderia rossa avrebbe gestito il dualismo tra il pilota inglese e un altro numero uno come Charles Leclerc che da sempre punta a vincere il Mondiale.

Nei fatti, almeno per ora, le cose non sono andate come previsto e i punti in classifica per i due ferraristi sono davvero pochi, così come tanta è la distanza dai piloti di vetta.

Intanto, a proposito delle cose che non vanno, arrivano parole sconfortanti per quanto riguarda l’ex Mercedes e soprattutto per quanto riguarda il suo futuro sulla scuderia della Ferrari nella prossima stagione.

Hamilton, futuro in Ferrari? Le parole che pongono il dubbio

Lewis Hamilton non è contento della prima parte di questa sua nuova esperienza professionale alla Ferrari. Il pilota inglese era arrivato nella Rossa per provare a vincere il Mondiale, ma in questo momento questo obiettivo sembra solamente un lungo miraggio.

E, a tal proposito, si fanno riflessioni sul suo futuro. Di questo ha parlato Helmut Marko che ha parlato anche di una possibilità per il 2026. Ecco le sue parole: “Hamilton sembra davvero disperato, ma credo che stia aspettando solamente il 2026 sperando che la Ferrari non faccia solamente centro con quella macchina, ma anche che sia una macchina che lui possa gestire al meglio”.

Hamilton-Ferrari, un’avventura partita male

L’avventura di Hamilton alla Ferrari è partita in malo modo. Troppi errori di strategia e una macchina che, fino a questo momento, non sembra poter impensierire le prime della classe nella lotta al Mondiale.

Si è parlato della possibilità di un ritiro per il pilota inglese, ma anche di un addio anticipato. Ma queste sono indiscrezioni che bisognerà capire nelle prossime settimane.