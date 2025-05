Bilancio PROFONDAMENTE in rosso | Il club RISCHIA GROSSO: addio alla società storica

La società non vive un buon momento dal punto di vista economico-finanziario e sarà addio alla società storica

In Serie A si sta vivendo il momento finale del campionato in cui si deciderà tutto. Tante squadre sono coinvolte nella lotta per la vittoria dello scudetto, per un posto in Europa e per la lotta per non retrocedere. Per il tricolore, oramai, è definitivamente lotta a due tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter.

La squadra azzurra ha sorpassato i nerazzurri in classifica ed è lanciatissima per la vittoria del (meritatissimo) quarto scudetto della sua storia. Per quanto riguarda la zona Europa, è bagarre tra tantissime squadre. Infatti, Atalanta, Juventus, Bologna, Fiorentina, Lazio, Roma e Milan vogliono giocare le coppe nella prossima stagione.

Infine, per quanto riguarda la zona retrocessione, se il Monza sembra oramai essere spacciato, ecco che Venezia, Empoli e Lecce si stanno sfidando per rimanere ancora nella massima serie.

Intanto, una società rischia di dire addio alla dirigenza storica. Il club, infatti, non sta vivendo un periodo economico-finanziario particolarmente florido.

Bilancio in rosso: addio alla società storica del club

Arrivano notizie preoccupanti per quanto riguarda la Sampdoria. Il club ligure, infatti, sta vivendo un momento particolarmente complesso sia dal punto di vista economico che sportivo. In campo, infatti, la squadra sta lottando per non andare in Serie C.

Mentre ‘sulla scrivania’ il rosso in bilancio è aumentato fino a toccare i 40,6 milioni di euro. Ci sarà un’assemblea dei soci in cui l’imprenditore Yey non farà mancare il supporto economico entro la fine di giugno da 105 milioni, ma successivamente vorrà necessariamente rientrare dell’investimento ed una retrocessione complicherebbe le cose.

Sampdoria, un tunnel che non vede la luce finale

La Sampdoria, da quando c’è stata la gestione di Massimo Ferrero, ha iniziato ad avere un forte periodo complicato per quanto riguarda la gestione finanziaria. Le cose, infatti, non sono andate bene e ci sono state cessioni del club senza avere mai una certa sicurezza economica.

Questo, di riflesso, si è abbattuto sulla squadra che ha visto diminuire la qualità della rosa e in questo momento si trova in una zona di classifica molto pericolosa.