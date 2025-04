ULTIM’ORA FERRARI, annuncio ufficiale su Lewis Hamilton | SI RITIRA

Arriva l’annuncio che riguarda Lewis Hamilton ed il suo futuro sulla Ferrari: parole che fanno pensare all’incredibile

In questa stagione di Formula 1 appena cominciata, sono stati tanti i piloti che hanno cambiato scuderia. Sicuramente, il trasferimento più stuzzicante, è stato quello che ha riguardato il passaggio del pilota inglese, Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Un passaggio inaspettato, che ha entusiasmato i tifosi della Rossa.

Sicuramente, tra gli interrogativi che tanti si sono posti, c’è quello della convivenza con un altro pilota che gareggia per vincere il Mondiale come è Charles Leclerc e che è alla guida della Ferrari oramai da parecchi anni. Insomma, una gestione che dovrà sicuramente trovare uno sbocco positivo per la scuderia italiana.

Intanto, a proposito dell’ex Mercedes, sono arrivate parole incredibili e che riguardano il suo futuro non solo alla Ferrari, ma addirittura nel mondo della Formula 1.

L’ex pilota, infatti, ha voluto parlare dell’inglese e ha usato parole che hanno gelato i tantissimi tifosi della Ferrari che erano entusiasti per questo trasferimento: Hamilton si ritira?

Hamilton, parole preoccupanti: si ritira dalla Formula 1?

Lewis Hamilton potrebbe ritirarsi prima del tempo. Almeno questo è quello che ritiene l’ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher che vede il pilota inglese non particolarmente felice alla guida della Ferrari.

Ecco le sue parole: “Lewis Hamilton non riesce a gestire la Ferrari. Lo si vede, è davvero abbattuto. Se a un certo punto ti trovi lì, non hai più risorse e sei sempre lento, allora perdi tutto. Lo so per esperienza personale… Se dovesse continuare così, smetterebbe di essere divertente. Poi a un certo punto ti svegli la mattina e pensi ‘Perchè sto facendo questo? Non mi sto divertendo, non ce la faccio. Non sto aiutando la squadra’. Se continua così Lewis potrebbe dire ‘Non voglio più tutto questo'”.

Ferrari, tanti problemi da risolvere

La stagione della Ferrari è iniziata malissimo. L’aver messo due numeri uno sulla vettura, non ha portato ai risultati sperati. La macchina, infatti, non riesce ad essere competitiva, ma non è la sola pecca.

Infatti, anche a livello strategico le cose non stanno andando per il meglio e spesso la Ferrari si è trovata penalizzata rispetto ad altre scuderie. C’è il tempo per rimediare, ma bisogna lavorare molto duramente e trovare soluzioni corrette al più presto.