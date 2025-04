GIOIA SINNER: ora sì che le cose si mettono bene | SVOLTA IMPROVVISA NELLA SUA CARRIERA

Arriva la grande notizia che riguarda il tennista italiano Jannik Sinner: per lui c’è la svolta della carriera

Lo sportivo italiano del momento è sicuramente Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, infatti, grazie ai suoi miglioramenti in campo e grazie anche e soprattutto alle sue vittorie è riuscito a scrivere una pagina importante per lo sport italiano e non solo raggiungendo il primo posto nella classifica Atp, davanti a tutti gli altri tennisti.

Un traguarda che, fino a qualche anno fa, sembrava impensabile per un tennista italiano, ma che adesso è realtà. Negli ultimi mesi, però, la vicenda che ha caratterizzato la carriera di Sinner è stata quella inerente al Clostebol, una sostanza vietata assunta per una negligenza di un membro dello staff.

La questione si è risolta con un patteggiamento a tre mesi con la WADA e a breve ci sarà anche il ritorno in campo agli Internazionali di Roma in cui vuole essere protagonista.

Intanto, arriva la grande notizia per il numero uno al momento che potrebbe rappresentare un momento importante di svolta per la sua carriera. Per Sinner le cose si mettono bene.

Sinner, che gioia! Arriva la notizia che rappresenta la svolta

Carlos Alcaraz è il grande rivale di Jannik Sinner per questo dualismo tennistico che si porterà avanti per i prossimi anni. Il tennista spagnolo, però, si è infortunato ed ha deciso di non gareggiare a Madrid. Questa rappresenta sicuramente una cattiva notizia per quanto riguarda lo spettacolo in campo.

Ma per quanto riguarda il tennista italiano, può far sorridere visto che, proprio a causa di questa assenza, sarà il numero uno della classifica Atp ancora per un anno intero. Dunque, Sinner può esultare, in parte, alla notizia visto che sarà ancora il primo tra tutti.

Sinner-Alcaraz, un dualismo nell’amicizia

Quello tra Sinner e Alcaraz rappresenta un dualismo fatto di grandi colpi in campo, di una grande rivalità agonistica, ma anche di una grande amicizia.

Tra i due tennisti non sono mai mancati gli attestati di stima reciproci ed anche le bellissime parole, soprattutto in momenti della carriera particolarmente complicati. Una rivalità sana che può fare molto bene alla competizione e al tennis intero.