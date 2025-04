Loftus-Cheek fatto fuori, al Milan non lo vogliono più | LO MANDANO VIA PRATICAMENTE GRATIS

Loftus-Cheek potrebbe lasciare il Milan a fine stagione e la società è disposta a darlo per una cifra irrisoria

La stagione del Milan, fino a questo momento, ha vissuto dei momenti di alti e bassi. Infatti, la squadra rossonera non è riuscita ad avere la continuità giusta per poter puntare alla qualificazione alla prossima Champions League che era l’obiettivo primario, soprattutto per quanto riguarda l’ordine dei conti.

Così, con ogni probabilità non sarà e la società sicuramente dovrà pensare a delle soluzioni sul mercato. Sicuramente ci sono stati dei picchi molto alti, come la vittoria in Champions League contro il Real Madrid, ma soprattutto l’imbattibilità nei cinque derby stagionali giocati che hanno portato alla vittoria della Supercoppa Italiana e ad una finale di Coppa Italia.

Intanto, la società rossonera, sta già pensando al prossimo futuro e sta velocizzando le cose per ufficializzare il prossimo ds. Dopodichè toccherà puntellare la squadra per puntare in alto.

A tal proposito c’è già un giocatore che potrebbe lasciare Milanello in estate. Si tratta di Ruben Loftus-Cheek che ha deluso a causa dei tanti problemi fisici e che potrebbe cercare fortuna altrove.

Milan, si pensa alla cessione di Loftus-Cheek in estate

Il Milan vuole dire addio a Loftus-Cheek la prossima estate. Il centrocampista inglese era arrivato dal Chelsea con tantissime attese e con le premesse per dominare in Italia. Ma le cattive prestazioni e i troppi problemi fisici lo hanno frenato tantissimo.

Dei particolari che non sono passati inosservati a Milanello tanto da paventarne l’addio. Su di lui c’è l’interesse della Roma che cerca un giocatore con le sue caratteristiche – anche se prima punterà Frattesi -, ma occhio anche all’interesse di squadre di metà classifica della Premier League. Una situazione sicuramente da monitorare con estrema attenzione.

Milan, tutti gli obiettivi per l’estate

Intanto, la società rossonera pensa anche al mercato in entrata. In difesa ci sarà una vera e propria rivoluzione. Infatti, piacciono molto Pietro Comuzzo della Fiorentina, Mosquera del Valencia e Antonio Silva del Benfica.

A centrocampo, il profilo preferito rimane sempre quello di Samuele Ricci del Torino la cui trattativa sembra essere arrivata quasi alla felice conclusione.