Addio Roma, io a fine stagione lascio Trigoria | KONE’ SALUTA I GIALLOROSSI: accordo con il nuovo club

Manu Konè potrebbe lasciare la Roma molto presto dopo aver fatto vedere molte cose interessanti

La stagione della Roma ha vissuto alti e bassi. La squadra giallorossa, infatti, nella prima parte della stagione ha cambiato addirittura due allenatori. Prima c’è stato Daniele De Rossi a cui era stato affidato il progetto tecnico. Ma dopo quattro partite, i risultati non sono arrivati e i dissapori con la società per il mercato, hanno portato all’esonero.

Al suo posto è stato chiamato il tecnico croato Ivan Juric. Sotto la sua guida, la squadra non è riuscita ad esprimersi al meglio e la mancanza di un legame con i senatori della rosa e con l’ambiente giallorossa aveva fatto precipitare la squadra a due punti dalla retrocessione. Per questo, anche per lui, è arrivato l’esonero.

Infine, è toccato al clamoroso ritorno di Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino, è riuscito a fare una rimonta clamorosa e da quando siede sulla panchina giallorossa, la squadra ha totalizzato più punti di tutti e adesso lotta per arrivare in Champions League.

Intanto, uno dei gioielli della rosa della Roma, ovvero Manu Konè, è molto apprezzato sul mercato e c’è già un interesse molto forte per lui da una big d’Europa pronta ad investire.

Roma, Manu Konè può partire: una big europea lo vuole

Manu Konè è uno dei talenti più pregiati della Roma e che sta mostrando grandi cose con la maglia giallorossa. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed è per questo che una società tra le big d’Europa sta sondando il terreno.

Si tratta del Bayern Monaco che, come da sua politica, ha intenzione di cercare giocatori giovani e forti per poter portare avanti il suo progetto. L’obiettivo principale resta Wirtz, ma su di lui c’è anche la concorrenza del Manchester City, per questo i bavaresi sono pronti a fiondarsi sul francese.

Roma, tre obiettivi sul mercato

La Roma, intanto, pensa anche a rinforzarsi sul mercato e ha in mente di puntare tre giocatori che potrebbero far fare il salto di qualità.

Il primo è sicuramente Frattesi, mentre per l’attacco occhio al duo formato da Lucca e Raspadori che interessano da tantissimo.