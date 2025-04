Lookman non ci serve, non ha senso comprarlo a QUESTE CIFRE | NO CATEGORICO della società: che beffa per l’Atalanta

L’Atalanta rischia la beffa per quanto riguarda Lookman: una società ci sta ripensando sull’affare

Tantissime società di Serie A hanno già iniziando a programmare il prossimo mercato per allestire della rose che possano essere competitive anche nella prossima stagione. I dirigenti non vogliono farsi trovare impreparati e vogliono valutare al meglio ogni profilo per vedere se è adatto al proprio progetto tecnico-tattico.

L’Inter, ad esempio, dovrà necessariamente abbassare l’età media della propria rosa visto che. per questo motivo, la condizione fisica sta pesando e rischia di non far vincere nulla alla squadra. Anche la Juventus dovrà necessariamente provare ad avvicinarsi alle prime della classe, sempre tenendo con un occhio di riguardo in considerazione i conti.

Il Milan vorrebbe provare a fare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la difesa ed il centrocampo. Per il reparto arretrato, piacciono molto Pietro Comuzzo della Fiorentina e Antonio Silva del Benfica, mentre in mezzo sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per arrivare a Samuele Ricci del Torino.

Intanto, arriva la novità dell’ultima ora che riguarda l’Atalanta. Infatti, la società bergamasca rischia la beffa per quanto riguarda Lookman. Una pretendente forte rischia di sfilarsi per le cifre molto elevate.

Atalanta, rischio beffa per Lookman: una pretendente si ritira?

La trattativa per portare Lookman alla Juventus potrebbe sfumare in maniera definitiva. Infatti, il giocatore lascerà sicuramente Bergamo, ma la cifra di 60 milioni di euro richiesta dai nerazzurri spaventa e non poco tutte le pretendenti.

Una di loro può tirarsi indietro a questo punto. Si tratta della Juventus che, dopo essere rimasta scottata dalla trattativa per portare a Torino per la stessa cifra Koopmeiners, ha deciso di ragionare affondo sulla questione. Insomma, ancora nulla di scritto per il futuro dell’esterno. I bianconeri riflettono.

Juventus, ecco gli obiettivi per l’estate

La Juventus ha intenzione di avvicinarsi alle prime della classe e, per farlo, ha intenzione di acquistare giocatori di assoluto livello. A centrocampo l’obiettivo numero uno rimane sempre Sandro Tonali.

Per il reparto difensivo, invece, piace il giovanissimo Leoni del Parma che ha giocato una gran partita contro il bianconeri. In avanti, l’obiettivo principale è Hojlund.