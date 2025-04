Tegola per il club di Serie A | Bruttissimo infortunio per il calciatore: STAGIONE FINITA

Arriva una tegola molto pesante per il club di Serie A: per il suo giocatore la stagione è finita anticipatamente

In questa stagione di Serie A tantissime squadre hanno dovuto fare i conti con infortuni anche molto gravi che hanno costretto i loro giocatori a terminare anticipatamente la loro stagione. Le squadre che, sicuramente, hanno dovuto fare i conti maggiormente con questa problematica sono la Juventus e l’Atalanta.

I bianconeri hanno perso per la rottura del legamento crociato sia Gleison Bremer che Cabal. Mentre i nerazzurri hanno perso prima Scamacca, che avevano appena recuperato, poi anche un giocatore fondamentale come Kolasinac che, come gli juventini summenzionati, ha dovuto subire la rottura del crociato.

Anche il Torino ha dovuto fare a meno per praticamente tutta la stagione del suo miglior giocatore, nonchè capitano Duvan Zapata che a causa di una sterzata provata contro l’Inter si è rotto il crociato.

Intanto, arriva un altro infortunio per un giocatore di Serie A. La squadra, nel momento decisivo della stagione rischia di perderlo per tutte le partite rimanenti. Una notizia che non ci voleva assolutamente.

Serie A, arriva l’ennesimo infortunio: stagione finita?

In Serie A è arrivata la notizia di un altro infortunio per un giocatore. Si tratta del difensore del Cagliari, Yarry Mina che, dopo aver effettuato i necessari accertamenti, ha subito una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Una notizia che non ci voleva per gli isolani che rischiano di perderlo per le restanti cinque partite rimaste. Lo staff medico e tecnico proveranno a recuperarlo in vista del penultimo turno di campionato contro il Como.

Serie A, una lotta salvezza avvincente

La lotta salvezza, in Serie A, si preannuncia molto avvincente. Infatti, a parte il Monza che oramai sembra destinato definitivamente alla retrocessione in Serie B, c’è tutto un gruppetto di squadre che lotterà fino all’ultima giornata.

Sicuramente il Venezia proverà a fare l’impresa, mentre Empoli e Lecce si stanno giocando il quartultimo posto in classifica che vorrebbe dire salvezza. Il Parma, dopo la vittoria contro la Juventus, sembra essersi distaccato in maniera importante.