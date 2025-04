Ciao ciao Inter, grazie di tutto ma io a fine stagione vado via | 40 MILIONI NELLE CASSE NERAZZURRE: affare fatto

Il giocatore nerazzurro potrebbe salutare in estate l’Inter: cessione da circa 40 milioni per il club

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha già iniziato a programmare il prossimo futuro. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, dovrà necessariamente porre rimedio ai troppi errori commessi la scorsa estate in sede di mercato e che non hanno rafforzato la rosa. Simone Inzaghi, infatti, vuole una squadra che sia competitiva sia in campionato che in Champions League.

Ma per farlo, i dirigenti nerazzurri, dovranno necessariamente obbedire ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito per niente semplice per Marotta, Ausilio e Baccin che, come detto, dovranno rinforzare una squadra che non è stata rinforzata in questa stagione.

Intanto, un giocatore nerazzurro potrebbe lasciare Appiano Gentile già questa estate. Il club lo valuta 40 milioni e potrebbero essere soldi utilizzati per finanziare qualche colpo in entrata.

Inter, il giocatore può partire: 40 milioni per i nerazzurri?

L’Inter, in estate, potrebbe dire addio al difensore tedesco, Yann Bisseck. Il classe 2000, infatti, piace tantissimo a ben quattro squadre di Premier League, secondo quanto riportato da Team Talk.

Si tratta di Tottenham, Bounemouth, West Ham ed Everton. I nerazzurri valutano il giocatore una quarantina di milioni di euro, cifra che permetterebbe di fare una plusvalenza enorme utilissima per il bilancio della società che ritornerà in attivo dopo tantissimo tempo.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, per quanto riguarda il mercato estivo, avrà davvero tantissimo da fare per migliorare e ringiovanire la rosa. Sicuramente, occorrerà acquistare un difensore centrale forte e giovane che possa fare il titolare. Poi, occhio anche ad una mezz’ala di qualità per il dopo Mkhityran e ad un esterno a destra.

Servirà anche un vice-Calhanoglu che possa prendere il suo posto in futuro, così come anche un paio di attaccanti con caratteristiche diverse rispetto a quelle presenti in rosa – in base anche a chi partirà nel reparto offensivo interista.