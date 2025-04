Non ti vogliamo più, te ne devi andare dall’Inter | DECISIONE PRESA DALLA SOCIETA’

La società ha scaricato il giocatore e vorrebbe cederlo nel mercato di giugno: i nerazzurri hanno già deciso

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha già iniziato la programmazione per quanto riguarda il mercato estivo per allestire la squadra per la prossima stagione. La dirigenza non dovrà commettere i troppi errori fatti durante la scorsa estate e dovrà consegnare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia in campionato che in Champions League.

Per farlo, però, in viale della Liberazione, dovranno necessariamente rispettare i diktat ordinati da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito difficile per Marotta, Ausilio e Baccin, ma che deve essere portato avanti e bene per rimediare a quanto fatto di non corretto la scorsa sessione di mercato estivo.

Intanto, la società, ha già preso una decisione in merito ad un giocatore della rosa. Non farà parte del progetto e l’intenzione è quella di cederlo per acquistare elementi più funzionali alla squadra.

Inter, decisione presa: il giocatore è fuori dal progetto

La stagione di Mehdi Taremi in nerazzurro è stata tragica. L’attaccante iraniano, arrivato tra mille entusiasmi, ha deluso tantissimo le aspettative, con prestazioni decisamente inferiori a quanto ci si attendeva.

L’Inter gli ha dato tante possibilità per rimediare e riscattarsi. Ma un carattere un po’ troppo debole, oltre ad alcuni infortuni che lo hanno penalizzato, non hanno migliorato le cose. Per questo, la dirigenza, ha deciso di cederlo questa estate. Per lui si parla di interessi dalla Turchia, ma bisognerà vedere se si concretizzeranno in estate.

Taremi-Inter, storia finita? Ecco le intenzioni dell’iraniano

La storia di Taremi all’Inter è sicuramente finita, quantomeno lato club nerazzurro. Ma qual è l’intenzione dell’attaccante? Dall’Iran fanno sapere che il suo obiettivo è quello di rimanere a Milano e non è cambiato.

Non solo, ma l’ingaggio da 3,5 milioni di euro annui, non facilita le cose per il club di viale della Liberazione. Mandarlo via non sarà affatto facile.