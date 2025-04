TRIPLETE ALL’INTER | Ora non ci sono più dubbi: l’annuncio fa impazzire i tifosi nerazzurri

Arriva l’annuncio che riguarda il sogno Triplete per l’Inter: tifosi nerazzurri completamente impazziti

La stagione dell’Inter, almeno fino a questo momento, è da considerarsi sicuramente molto positiva. La squadra nerazzurra, infatti, si sta giocando la vittoria in tutte le competizioni in cui è stata impegnata. Gli uomini di Simone Inzaghi vorrebbero arrivare fino in fondo sia in campionato che in Coppa Italia che in Champions League.

In Serie A, i nerazzurri si stanno giocando lo scudetto con il Napoli. La squadra di Antonio Conte è riuscita ad arrivare a pari punti e, in questo momento, sia per calendario che per morale che per condizione fisica, sembra essere più lanciata rispetto a Lautaro e compagni verso la vittoria del tricolore.

In Champions League ci sarà da giocare la semifinale proibitiva contro il Barcellona che ha voglia di vendetta, mentre in Coppa Italia si punterà a riportare il trofeo a Milano.

Intanto, arrivano le parole che fanno sognare i tifosi interisti. C’è l’annuncio ufficiale che riguarda la vittoria del Triplete. Il mondo nerazzurro adesso può sognare.

Inter, il Triplete è un sogno: tifosi impazziti

Intervento su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della possibilità che la squadra nerazzurra possa fare il Triplete a fine della stagione.

Ecco le sue parole: “L’Inter può fare il Triplete perchè ha una rosa, almeno nei primi tredici giocatori, che è forte. E’ allenata molto bene, sa giocare a calcio e sa stare bene in partita anche contro le grandi squadre. Dopodichè, la rosa è corta per fare 70 partite, compreso il Mondiale per Club”.

Inter, tanto da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, dovrà lavorare molto sul mercato della prossima estate per evitare di compiere nuovamente gli errori fatti la scorsa estate in cui è stato fatto veramente poco con giocatori che, quasi nella loro totalità, non si sono rivelati all’altezza.

Sicuramente dovrà arrivare un nuovo difensore centrale titolare, così come una mezz’ala di qualità. Occhio anche al reparto offensivo, in cui dovranno esserci almeno due nuovi innesti con caratteristiche ben precise. Le prossime settimane ci potranno dire di più senza dubbio.