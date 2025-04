BASTA CON IL CALCIO, SVOLTA CRISTIANO RONALDO | Sboccia la passione per un altro sport

Cristiano Ronaldo pronto a cambiare carriera e a svoltare la sua carriera con un altro sport

Cristiano Ronaldo è stato sicuramente uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Il fuoriclasse portoghese sicuramente verrà ricordato come il miglior bomber di tutti i tempi e, insieme a Lionel Messi, ha dato vita a grandissimi scontri e battaglie a colpi di grandi giocate. Tantissime vittorie di squadra, così come tantissime sono state le vittorie a livello individuale.

Il numero 7 per antonomasia, ha giocato in tantissime squadre e ha sempre lasciato il suo segno. Dagli inizi allo Sporting Lisbona che lo ha lanciato al grande calcio, fino al Manchester United che gli ha permesso di essere un giocatore di livello mondiale, poi il Real Madrid che gli ha permesso di essere la sua miglior versione di sempre e ancora la Juventus e l’Al-Nassr.

Una carriera incredibile che continuerà ancora per qualche anno prima di pensare al definitivo ritiro. Ma proprio in questo caso, ecco che il giocatore ha già in mente qual è il prossimo passo.

Infatti, CR7 ha deciso di cambiare sport e di far conoscere questa sua passione fin da ora. Una scelta che ha stupito molti, ma che è destinata ad avere grandissimo successo.

Ronaldo, pronto il suo futuro: passione per un altro sport

Cristiano Ronaldo ha già pensato al dopo carriera da calciatore, valorizzando quella che è una sua grande passione. Il fuoriclasse portoghese, oramai da qualche tempo, ha lanciato il suo canale Youtube, ma questa non è la sua sola novità.

Infatti, CR7 ha già iniziato la sua carriera da streamer ed è riuscito ad ottenere i diritti e, di conseguenza, a trasmettere anche il Ryiadh Season Premier Padel, sport che in Arabia Saudita, dove oggi gioca l’attaccante, è molto diffuso e molto famoso tanto da attirare tantissimi appassionati.

Ronaldo, due obiettivi per la sua carriera

Cristiano Ronaldo, intanto, ha ancora degli obiettivi per la sua carriera. Il primo è quello di giocare per altri due anni e, in questo senso, si spiega l’imminente rinnovo per due ulteriori stagioni con l’Al-Nassr.

Ma occhio anche all’obiettivo 1000 gol in carriera che il giocatore potrebbe raggiungere in queste stagioni che gli rimangono da giocare.