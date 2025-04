Ciao Juve, io me ne vado | Inutile restare qua: HO DETTO SI AD UN PROGETTO VINCENTE

Il giocatore bianconero può salutare Torino per tanti soldi: una big europea molto interessata a lui per l’estate

La stagione della Juventus, fino a questo momento, non ha vissuto momenti brillantissimi. Dopo il ciclo triennale di Massimiliano Allegri che ha portato in dote una Coppa Italia, la dirigenza bianconera ha deciso di cambiare guida tecnica e di affidarsi a Thiago Motta per puntare a ricostruire una squadra vincente.

Le cose non sono andate come ci si aspettava a causa di una continuità di risultati mai avuta in campo e di un rapporto tra il tecnico e la squadra che non è riuscito mai a sbocciare. Insomma, alla fine è arrivato l’esonero e al posto dell’ex Bologna è arrivata una vecchia conoscenza bianconera come Igor Tudor.

Ma anche con il tecnico croato le cose sono iniziate bene per poi ricadere sempre negli stessi errori commessi fino ad ora. La qualificazione in Champions League resta un obiettivo vitale per i bianconeri.

Intanto, uno dei big della squadra bianconera potrebbe lasciare Torino in estate. Una big europea è pronta ad investire tanti soldi per lui e a portarlo con sè la prossima estate.

Juventus, il big potrebbe partire: un interesse molto forte per lui

La Juventus, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe cedere qualche pezzo pregiato e per uno in particolare c’è già il forte interesse di una big europea.

Si tratta dell’esterno turco, Kenan Yildiz che sta facendo molto bene in questa stagione. Il giocatore, però, è seguito molto da vicino dal Chelsea che ha intenzione di puntare su di lui per tornare a vincere e ad essere protagonista. La società inglese è disposta ad investire tantissimi soldi per lui.

Juventus, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

La Juventus, intanto, con quei soldi potrebbe davvero puntare a ricostruire la squadra per la prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di rinforzare il centrocampo e il profilo che piace di più è quello di Sandro Tonali.

In difesa, piace un giovanissimo talento come Giovanni Leoni del Parma, mentre in avanti il nome più quotato è sempre quello di Hojlund.