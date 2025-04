Ciro, ti aspettiamo qui a Milano | Immobile torna in Serie A: ACCORDO TROVATO CON L’INTER

Immobile è pronto a tornare a giocare in Serie A: potrebbe esserci l’accordo imminente con l’Inter

L’Inter, oramai da parecchio tempo, ha iniziato a programmare il futuro della propria squadra. Infatti, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno rimediare agli errori di mercato commessi la passata estate in cui chi è arrivato a Milano non è riuscito a dare il contributo sperato. Inzaghi chiede una rosa che possa essere competitiva sia in campionato che in Champions League.

Ma per farlo, la dirigenza nerazzurra, dovrà sottostare necessariamente ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, a Milano, in vista del Mondiale per Club arriverà sicuramente Sucic dalla Dinamo Zagabria ed è molto vicino Luis Henrique del Marsiglia.

E c’è anche un altro obiettivo per quanto riguarda il mercato nerazzurro. Si tratta di Ciro Immobile. L’ex attaccante della Lazio, infatti, vuole tornare in Italia ed è pronto a firmare per i nerazzurri.

Inter, Marotta punta sull’arrivo di Immobile

Ciro Immobile potrebbe tornare in Italia. Infatti, l’ex attaccante della Lazio potrebbe arrivare all’Inter la prossima estate. La squadra nerazzurra ha bisogno di rinforzi in attacco che possano essere affidabili in zona gol.

E l’ex centravanti della Nazionale italiana sembra essere il profilo adatto da inserire alle spalle di Lautaro Martinez e di Thuram. Insomma, i primi discorsi sono partiti tra le parti. Immobile è un obiettivo concreto per il reparto avanzato nerazzurro.

Mercato Inter, tante cose da fare in estate

La dirigenza nerazzurra dovrà fare davvero tantissimo quest’estate per dare avvio al ricambio generazionale e per rimediare agli errori fatti la scorsa estate dove sono arrivati giocatori che non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative della vigilia.

Sicuramente, andrà acquistato un nuovo difensore centrale titolare. Poi, anche una mezz’ala di qualità ed almeno due attaccanti che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelli già presenti in rosa. Insomma, il lavoro da fare è veramente tantissimo. Bisognerà mettersi al lavoro in fretta e al meglio.