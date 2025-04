No, io in Nazionale non ci vengo: CONVOCAZIONE RIFIUTATA | Indosserà la maglia di un altro paese

Il giocatore ha rifiutato la convocazione con la Nazionale per poter indossare la maglia di un altro paese

Nel nostro campionato, si è entrati nella fase decisiva della stagione. Infatti, tantissime squadre sono imbrigliate nella lotta per la vittoria dello scudetto, per l’ingresso in Europa e per non retrocedere. Per quanto riguarda la sfida per la vittoria del tricolore, oramai è questione a due tra il Napoli e l’Inter.

Entrambe le squadre si trovano appaiate in classifica, ma la situazione è differente. Il Napoli di Antonio Conte, infatti, sembra essere decisamente più lanciata forte di un calendario più agevole, ma anche di una condizione fisica e mentale migliore. I nerazzurri, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, rischiano di rimanere seriamente a bocca asciutta per quanto riguarda gli altri obiettivi.

Per l’Europa è vera e propria bagarre, con Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Fiorentina, Roma e Milan che si giocano l’ingresso in Champions League, Europa League e Conference League.

Intanto, uno dei grandi protagonisti della nostra Serie A ha fatto una scelta clamorosa. Infatti, il giocatore ha deciso di rifiutare la convocazione con la Nazionale per giocare con un altro paese.

Convocazione rifiutata: il giocatore sceglie un altro paese

La notizia era già nell’aria, ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale. Infatti, l’esterno del Como, Diao, ha deciso di rifiutare la convocazione con la maglia della Spagna e di accettare quella del Senegal.

Alla fine hanno prevalso le sue origini e il giocatore ha deciso che risponderà alle prossime convocazioni della nazionale africana. Un talento che è sbocciato definitivamente in Italia e che ha ancora tantissimi margini di miglioramento per poter diventare davvero un grandissimo giocatore.

Non solo Diao: la Spagna ha perso un altro talento

Diao è soltanto l’ultimo esempio di come la Spagna, che negli ultimi anni ha deciso di modellare il proprio modello calcistico, producendo grandissimi giocatori, ne abbia perso qualcuno per strada.

Infatti, anche l’ex trequartista rossonero, oggi al Real Madrid, Brahim Diaz poteva essere convocato dalle Furie Rosse e, al contrario, ha preferito di giocare per la sua nazione d’origine, ovvero il Marocco. Insomma, scelte sicuramente da rispettare e che hanno fatto prevalere il cuore.