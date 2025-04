GENIALATA DI MAROTTA: super colpo Inter | Inzaghi gode: arriva dopo il Mondiale per Club

L’Inter pronta a sferrare un nuovo colpo a parametro zero sul mercato: potrebbe arrivare dopo il Mondiale per Club

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la sua fase di programmazione per la prossima stagione. Il club nerazzurro dovrà porre rimedio agli errori fatti la scorsa estate e dare ad Inzaghi una rosa che possa essere competitiva. Simone Inzaghi, infatti, ha intenzione di poter competere fino alla fine sia in campionato che in Champions League.

Ma, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente sottostare ai dettami della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, per l’estate, è già arrivato un giocatore per il Mondiale per Club, ovvero Sucic dalla Dinamo Zagabria, ed è molto vicino anche l’esterno del Marsiglia, Luis Henrique.

Ma per il mercato, molto dovrà essere ancora fatto e per questo, i nerazzurri, hanno intenzione di provare a fare un nuovo colpo a parametro zero per la prossima stagione.

Inter, colpo a zero per l’estate: arriva il difensore

L’Inter è pronta a sferrare l’attacco per un colpo a parametro zero. Infatti, i nerazzurri, non hanno mai finito di cercare il centrale del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah che ha anche annunciato che dirà addio alla società tedesca al termine della stagione.

Sul ragazzo è in vantaggio il Barcellona, ma il club catalano deve prima fare spazio in rosa per fare in modo di poter tesserare il ragazzo. L’Inter vuole provare ad approfittare della situazione. Per questo, la dirigenza, si concentrerà molto per portare a casa questo colpo di mercato.

Mercato, l’Inter ha davvero tantissimo da fare

L’Inter, per quanto riguarda il mercato, dovrà fare davvero tantissimo in estate. Infatti, il ricambio generazionale è necessario per evitare di finire senza benzina dal punto di vista fisico, come accaduto in questa stagione.

Sicuramente, andranno acquistati un difensore centrale, una mezz’ala di qualità ed almeno un attaccante. Insomma, il lavoro è appena iniziato. Non dovranno essere fatti gli errori della passata estate.