Dalla Lazio ai bianconeri | GUENDOUZI SALUTA BARONI: se lo portano via per 40 milioni

Guendouzi potrebbe lasciare la Lazio la prossima estate: Lotito lo valuta 40 milioni di euro

La stagione della Lazio, fino a questo momento, può essere considerato dalla doppia faccia. Infatti, la squadra biancoceleste, dopo una prima parte in cui è riuscita ad esprimersi al meglio, nella secondo non è riuscita ad avere la stessa continuità. L’obiettivo è sempre quello di arrivare in Europa, possibilmente in Champions League.

Ma tra i tifosi inizia ad esserci un certo malcontento a causa di una Champions League che sembrava alla portata e che invece, in questo momento, sembra essersi messa in bilico. Addirittura, anche la posizione di Marco Baroni sembra essere in bilico e a fine stagione potrebbe dire addio alla Capitale.

La dirigenza biancoceleste, al suo posto, sta pensando all’arrivo di Alberto Gilardino che piace tantissimo al presidente Claudio Lotito per la sua capacità di dare solidità alla sua squadra.

Intanto, uno dei leader della squadra biancoceleste, come Mateo Guendouzi, potrebbe lasciare la Lazio. Il giocatore potrebbe finire alla squadra bianconera per 40 milioni di euro.

Lazio, Guendouzi potrebbe partire: il giocatore via per 40 milioni di euro

La Lazio potrebbe salutare in estate Mateo Guendouzi. Il giocatore sta dimostrando di essere un giocatore di assoluto valore e uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra biancoceleste. Per questo, tante squadre hanno iniziato a dare manifestazioni di interesse per lui.

Infatti, il Newcastle vorrebbe provare ad acquistarlo in vista dell’estate. Soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, i bianconeri potrebbero decidere di investire i 40 milioni richiesti da Claudio Lotito. Insomma, un giocatore che fa molta gola e che potrebbe davvero partire.

Lazio, in estate tanti big nel mirino di grandi squadre

La Lazio, già quest’estate, ha fatto partire un nuovo progetto tecnico con tanti giocatori che sono stati in grado di mettersi in mostra e di fare bene. Oltre al centrocampista francese, in tanti possono far racimolare un bel gruzzolo ai biancocelesti.

Ad esempio, Rovella che ha dimostrato grande valore, ma anche Nuno Tavares. Piace a tanti anche Zaccagni, così come Castellanos e anche il portiere Mandas che ha dimostrato di poter essere affidabile come titolare.