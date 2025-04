RIVOLUZIONE INTER: cambia tutto in società | Arriva il nuovo DIRETTORE SPORTIVO

L’Inter decide di svoltare e a breve potrebbe essere ufficializzato l’arrivo del nuovo direttore sportivo

L’Inter, oramai da parecchio tempo, ha già iniziato a programmare il prossimo futuro andando a valutare i migliori profili in vista della prossima stagione. Infatti, la dirigenza nerazzurra dovrà porre rimedio agli errori commessi con la campagna acquisti della prossima stagione. Inzaghi vuole una squadra competitiva sia in campionato che in Champions League.

Ma, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente sottostare ai diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadre e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta il più elevato in Serie A.

A Milano, in vista del Mondiale per Club, arriverà sicuramente un giocatore come Sucic dalla Dinamo Zagabria e sembra essere molto vicino anche l’arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia.

Intanto, i nerazzurri sono pronti a fare una vera e propria rivoluzione anche per quanto riguarda la dirigenza visto che sarebbe molto vicino l’arrivo del nuovo direttore sportivo.

Inter, in arrivo un nuovo direttore sportivo

L’Inter è pronta a fare partire il proprio progetto per la squadra Under 23. Anche i nerazzurri, dopo la Juventus, l’Atalanta e il Milan è pronta a fare partire questo nuovo progetto per fare in modo che tanti giovani possano avere un trampolino di lancio nel calcio professionistico.

Affinchè si possa dare avvio a questo, i nerazzurri hanno intenzione di affidare l’area sportiva ad Andrissi che affiancherebbe Baccin per la costruzione della squadra. Mentre, per quanto riguarda l’allenatore, potrebbe esserci il ritorno di Stefano Vecchi che ha già allenato la Primavera nerazzurra.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, in vista dell’estate avrà davvero tantissimo da fare sia per iniziare il ricambio generazionale auspicato, ma anche per porre rimedio agli errori commessi la scorsa estate con l’arrivo di giocatori non all’altezza.

Sicuramente dovrà arrivare un difensore centrale titolare giovane, così come una mezz’ala di qualità Inoltre, occhio alla possibilità di arrivare a due attaccanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle di quelli presenti già in rosa.