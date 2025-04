La Fiorentina è troppo piccola per te | Hai bisogno di venire da noi: MOISE KEAN saluta SUBITO Firenze

La Fiorentina potrebbe salutare molto presto il suo centravanti Moise Kean: pronta la nuova destinazione

Tantissime squadre di Serie A stanno già programmando il futuro in vista della prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, hanno intenzione di migliorare le proprie rose per avere delle squadre ancora più competitive. Ad esempio, l’Inter dovrà necessariamente abbassare l’età media della propria squadre secondo i dettami della nuova proprietà di Oaktree.

La Juventus, invece, deve necessariamente avvicinarsi alle squadre in vetta alla classifica, sempre tenendo d’occhio il bilancio che, in questo momento, è in forte deficit. Il Napoli vuole continuare a crescere e a rinforzare la rosa già forte per essere competitivi anche in Champions League nella prossima stagione.

Il Milan, dal canto suo, ha intenzione di fare una rivoluzione sia nel reparto difensivo, sia per quanto riguarda il centrocampo. Nel reparto arretrato, infatti, piacciono molto Pietro Comuzzo della Fiorentina e Antonio Silva del Benfica. In mezzo, sembra essere in dirittura d’arrivo la trattativa per Samuele Ricci del Torino.

Intanto, arriva la notizia che riguarda l’attaccante della Fiorentina, Moise Kean. Il giocatore potrebbe lasciare la maglia Viola in estate per unirsi ad una big.

Fiorentina, Kean può partire: il giocatore può salutare Firenze

La Fiorentina potrebbe salutare in estate Moise Kean. L’attaccante Viola potrebbe approdare in una big, infatti, il Bayern Monaco sta osservando molto da vicino il giocatore che sta facendo una grande stagione fatta di grandi prestazioni e grandi gol.

La squadra bavarese avrebbe intenzione di puntare su di lui per ampliare le rotazioni in attacco, visto che, ad un certo punto della stagione, Harry Kane, ha subito la stanchezza per i tanti impegni che doveva affrontare.

Fiorentina, si punta al supercolpo in attacco

La Fiorentina, intanto, a proposito di Bayern Monaco, ha intenzione di fare un grandissimo colpo per rinforzare il proprio reparto avanzato. Infatti, la società del presidente Commisso, ha intenzione di provarci per portare a Firenze, Thomas Muller.

L’attaccante tedesco, lascerà il club bavarese al termine della stagione a parametro zero dopo 25 anni e potrebbe accettare la sfida alla ricerca della qualificazione alla prossima Champions League della società toscana.