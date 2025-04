SARRI NUOVO ALLENATORE, convinto dopo ore di riunione | Contratto biennale a partire da luglio

Maurizio Sarri potrebbe tornare presto ad allenare: per lui sarebbe pronto un contratto biennale

Nella prossima stagione di Serie A potrebbero esserci tante novità per quanto riguarda le panchine di tante squadre. Ad esempio l’Inter, nel caso in cui Simone Inzaghi non dovesse portare a Milano almeno un trofeo tra la Champions League ed il campionato, potrebbe decidere di optare per un altro allenatore.

Anche la Juventus dovrà capire cosa fare, visto che tutto si deciderà con la qualificazione o meno alla prossima Champions League. In caso positivo, potrebbe rimanere Igor Tudor, altrimenti i sogni sono sempre quelli che portano a Giampiero Gasperini ed Antonio Conte. Sergio Conceicao dovrebbe lasciare il Milan a fine stagione.

I rossoneri, al suo posto, hanno tre obiettivi fondamentali che sono Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi ed Antonio Conte che è molto vicino a vincere lo scudetto con il Napoli.

Intanto, arriva la notizia che riguarda Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, molto presto potrebbe tornare in panchina. Per lui è pronto un contratto biennale.

Sarri, pronto il ritorno in panchina: biennale per lui

Maurizio Sarri è pronto a ritornare in panchina. Su di lui, infatti, c’è il forte gradimento della Roma. La società giallorossa, infatti, dovrà sostituire il partente Claudio Ranieri e l’ex tecnico della Lazio potrebbe essere il sostituto giusto.

Il club ha pronto un contratto biennale, anche se, a dire il vero, non è l’unica soluzione per la panchina capitolina. Ci sono anche altri tre profili in lizza per i giallorossi.

Roma, altri tre profili per il post-Ranieri

Se Maurizio Sarri è il primo profilo per la Roma, occhio anche ad altre possibilità molto forti. Infatti, resistono le opportunità che portano a Massimiliano Allegri, Stefano Pioli e soprattutto Vincenzo Montella, che sembra il più vicino per il ruolo di allenatore.

Nelle prossime settimane, entro il termine della stagione, si saprà chi allenerà la squadra giallorossa nella prossima stagione. Manca poco per avere l’annuncio ufficiale da parte della società. Il club, infatti, ha intenzione di far partire un progetto tecnico che possa essere ambizioso e sostenibile per raggiungere pian piano degli obiettivi importanti.