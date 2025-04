Addio Milan, lo cacciano da Milanello a metà maggio | Non ci serve più, vattene in un altro club

Il Milan pronto a salutare fin da subito un suo giocatore: il club rossonero lo ha già scaricato prima del tempo

La stagione del Milan, fino a questo momento, non è stata granchè positiva. Dopo il ciclo di Stefano Pioli, il club rossonero ha deciso di affidare il proprio progetto all’allenatore portoghese, Paulo Fonseca. Con lui, al di là delle vittorie contro il Real Madrid in Champions League e nel derby contro l’Inter in campionato, non c’è stata continuità.

Per questo, si è deciso di esonerarlo e di affidare la conduzione della squadra a Sergio Conceicao. Le cose erano iniziate bene e subito si era avuta la clamorosa vittoria in Supercoppa Italiana contro l’Inter in rimonta. Dopodichè, sono riemersi i vecchi problemi di sempre e l’obiettivo qualificazione in Champions League si è allontanato sempre di più.

Per questo, anche il futuro dell’altro tecnico portoghese sembra essere segnato, così come quello di tantissimi giocatori che saranno messi alla porta per un rendimento non all’altezza.

E uno di questi è già stato scaricato da tempo. Arrivato a Milano con tantissima attesa, non ha rispettato quanto si credeva di lui. Il club ha deciso che non farà parte del futuro della squadra.

Milan, addio al giocatore: è fuori dal progetto rossonero

Il mercato di gennaio del club rossonero è stato molto importante visto che sono arrivati giocatori, quantomeno sulla carta, di livello molto alto. Walker, Bondo, Gimenez e Joao Felix hanno sicuramente impreziosito la rosa di Conceicao.

Ma le cose non sono andate come sperato. E la società ha deciso di scaricare uno di loro. Si tratta di Joao Felix che ha deluso le attese e non è riuscito a lasciare il segno in maglia rossonero. A fine anno le strade si separeranno e il giocatore tornerà al Chelsea per scegliere un’altra destinazione.

Milan, dal ds alla panchina: la situazione

Intanto, il club rossonero, è molto vicino a scegliere il prossimo ds. Il nome preferito è quello di Igli Tare. Dopo l’arrivo dell’albanese, si punterà alla scelta del nuovo tecnico.

La prima scelta è Massimiliano Allegri, ma occhio alle opzioni che portato a Roberto De Zerbi e, soprattutto, Antonio Conte vicino a vincere lo scudetto con il Napoli.