Io alla Lazio? Mai e poi mai | Ha detto NO a Claudio Lotito: non vuole vestire la maglia biancoceleste

Il giocatore ha confessato di aver rifiutato la Lazio e di non aver voluto vestire la maglia biancoceleste

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato a programmare il prossimo mercato. I dirigenti, infatti, vogliono rinforzare ulteriormente le rispettive rose per raggiungere i propri obiettivi nella prossima stagione. Ad esempio, l’Inter, vuole evitare la stanchezza dovuta alla longevità della rosa e ha intenzione di puntare su elementi più giovani.

Il Napoli vuole investire ancora sul mercato visto che giocherà anche la Champions League ed ha intenzione di rinforzare ulteriormente un organico già di per sè forte. Anche la Juventus è molto attenta a varie situazioni di mercato e vuole avvicinarsi alle prime della classe, sempre con un occhio di riguardo ad un bilancio fortemente in rosso.

Il Milan vuole fare una vera rivoluzione in difesa ed in mezzo al campo. Per il reparto arretrato piacciono Pietro Comuzzo della Fiorentina e Antonio Silva del Benfica. A centrocampo sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per Samuele Ricci del Torino.

Intanto, arriva la confessione di un giocatore che ha rivelato di essere stato molto vicino a vestire la maglia della Lazio, ma di aver deciso di rifiutare la squadra del presidente Claudio Lotito.

No alla Lazio: arriva la confessione clamorosa

Uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni in Serie A è stato il Papu Gomez. Il trequartista argentino ha scritto pagine importanti dell’Atalanta e ha fatto sognare i tifosi bergamaschi. In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, ha fatto delle rivelazioni importanti.

Ecco le sue parole: “Galliani mi stimava, quando il Milan ha provato a prendermi era l’ultimo di Berlusconi ed in panchina c’era Montella. Alla fine sono rimasto a Bergamo perchè l’Atalanta aveva un progetto ambizioso e la mia famiglia stava bene ed ero diventato il leader della squadra. Poi ho rifiutato anche la Lazio e nel 2013 anche Inter e Atletico Madrid”.

Lazio, attenzione alla situazione panchina

Intanto, la Lazio, sta facendo delle riflessioni sull’eventuale prossimo allenatore. A causa dei risultati e conseguenti screzi, la posizione di Baroni non è più così solida.

La società biancoceleste ha già in mente il nome del sostituto, ovvero quell’Alberto Gilardino che piace da tempo a Formello.