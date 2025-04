Marotta, me lo prendi per il Mondiale per Club? Inzaghi vuole solo LUI COME RINFORZO | Che colpo per i nerazzurri

Inzaghi ha fatto una richiesta sul mercato alla società che proverà ad accontentarlo per il Mondiale per Club

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato la programmazione per il futuro della rosa nerazzurra. Il club di viale della Liberazione, infatti, sta valutando i profili più adatti al progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione per rendere la rosa ancora più competitiva sia in campionato che in Champions League.

Ma, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno sottostare ad alcune linee guida della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, la proprietà statunitense, ha ordinato di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che oggi è il più elevato dell’intera Serie A.

In estate, intanto, un arrivo è oramai certo e si tratta del centrocampista della Dinamo Zagabria, Petar Sucic che sarà nerazzurro per 14 milioni di euro più altri 2,5 di bonus.

Intanto, Inzaghi ha chiesto alla società un rinforzo in particolare in vista dell’estate. Il club si è messo al lavoro per farglielo avere entro il Mondiale per Club.

Inter, Inzaghi vuole lui: obiettivo per il Mondiale per Club

Simone Inzaghi ha fatto una richiesta specifica alla società per quanto riguarda il mercato estivo. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha bisogno di un esterno che possa alternarsi con Dumfries e ha fatto la richiesta di Luis Henrique del Marsiglia.

Tra i nerazzurri e la società francese è già iniziata una trattativa e la forbice è di circa 10 milioni di euro, visto che i primi hanno offerto 25 milioni a fronte di una richiesta di 35. La trattativa continuerà ancora, il tecnico interista lo vuole per il Mondiale per Club.

Inter, tanti obiettivi per l’estate

Oltre ai profili già tracciati, i nerazzurri dovranno fare molto nel prossimo mercato estivo. Infatti, la dirigenza ha deciso di investire su un difensore centrale che possa essere il nuovo titolare.

Oltre a questo, bisognerà trovare un post-Mkhitaryan e almeno due attaccanti per far rifiatare Lautaro e Thuram. C’è ancora tantissimo lavoro da fare da parte della dirigenza, ma gli obiettivi sono oramai molto chiari. Si capirà di più nelle prossime settimane.